Iñaki Urdangarin, divertida tarde en el Conde de Godó junto a sus amigos

MADRID, 17 Abr. (chance) -

En un momento especialmente relajado de su vida tras el revuelo que protagonizó durante algunas semanas por la publicación de sus memorias, Iñaki Urdangarin ha reaparecido ante las cámaras para disfrutar de un plan de amigos de lo más divertido donde vimos su faceta más natural y cercana. Intentando pasar desapercibido entre el público, el ex Duque de Palma acudió a la segunda jornada del Torneo Conde de Godó, en Barcelona, como si de un aficionado más se tratase.

Muy sonriente y relajado, el que fuera marido de la ifanta Cristina estuvo acompañado por algunos amigos y socios de 'Bevolutive' entre los que pudimos ver a Ferrán Martínez e Iñaki Saltor. Disfrutando del tenis sin perder detalle de lo que sucedía en la pista de juego, Iñaki y sus acompañantes inmortalizaron el encuentro con un teléfono móvil ante el que posaron para varios selfies. Tras no convencerles el resultado, pedían ayuda a otro de los asistentes al partido para que ejercierse de fotógrafo y realizase la instantánea desde el mejor ángulo provocando la risa entre los protagonistas.

Ajeno a la nueva visita del rey Juan Carlos a Sanxenxo, Iñaki Urdangarin está viviendo una etapa especialmente tranquila en su vida donde ha logrado el equilibrio perfecto entre sus proyectos profesionales y su faceta como padre de la que disfruta siempre que puede y es que es habitual verle animando a su hijo Pablo Urdangarin en sus partidos como jugador de balonmano. En el terreno personal, Iñaki está feliz y tranquilo al lado de Ainhoa Armentia que ha logrado hacerse un hueco entre sus amistades más cercanas convirtiéndose en un apoyo indispensable en su día a día.