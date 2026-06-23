MADRID, 23 Jun. (CHANCE) -

Ante el comunicado emitido por la artista Isabel Pantoja a los medios de comunicación, anunciando la cancelación unilateral del concierto que tenía previsto ofrecer el próximo sábado 27 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival ha manifestado su absoluta sorpresa ante un patrón que vuelve a producirse tras la previa cancelación de Il Divo, ya que, tal y como ellos manifiestan, todas las informaciones que maneja el Festival le han llegado por los medios de comunicación y las redes sociales.

Ante el citado comunicado ("pese a las conversaciones mantenidas entre las empresas (ambas ajenas a la artista)"), Icónica Santalucía Sevilla Fest expresa una grave preocupación en tanto la empresa con la que se ha contratado ha manifestado en todo momento ostentar la representación de ésta. En este contexto, el Festival analizará la adopción de todo tipo de acciones legales, incluso en la vía penal, si procediera. Icónica Santalucía Sevilla Fest ha cumplido en todo momento con los compromisos adquiridos en el proceso contractual, habiendo afrontado adicionalmente el coste total de la devolución de entradas tras la cancelación de Il Divo.

En este punto, puesto que la voluntad manifiesta de la artista es la celebración del concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival se ha puesto en contacto directo con Isabel Pantoja para poder confirmar su realización ya que todo está preparado y se han cumplido con las obligaciones contractuales. Por último, y lo que es más importante, el Festival asegura que quiere ofrecer al público que ha comprado su entrada, y que es su prioridad, poder disfrutar de este concierto.