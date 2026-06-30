Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne y Kiko Matamoros, en la nueva lista de morosos de Hacienda

MADRID, 30 Jun. (CHANCE) -

La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el colaborador Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Por su parte, la madre de Kiko Rivera -que perdió Cantora hace unos meses por impago de su hipoteca- debe a Hacienda 1,3 millones de euros, lo que supone que ha elevado su deuda en 264.000 euros respecto al listado anterior, mientras que Paz -en el punto de mira por su separación de Orson Salazar por la mala gestión que el venezolano habría hecho de su patrimonio-, ha reducido su deuda en 435.000 euros pero todavía debe al fisco 1,8 millones.

Es también el caso de Bertín, que a pesar de que recientemente aseguró ante las cámaras que había saldado completamente su deuda con Hacienda, la ha recortado tan solo en 30.000 euros y continúa debiendo 835.000 euros a la Agencia Tributaria.

Por el contrario, abandonan la lista Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noós, que figuraba con una deuda de 940.000 euros en el listado anterior, así como el Real Jaén (que tenía una deuda de 1,2 millones), el empresario Rafael Gómez Sánchez, apodado 'Sandokán' (adeudaba 3,2 millones), Spanair (con 7,1 millones) o Viajes Iberia (con 8 millones).

Entre los que siguen en la lista y además han elevado su deuda en más de 100.000 euros, figuran junto con Isabel Pantoja, la empresa Desguaces la Torre, del empresario Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como 'el chatarrero', que adeuda 625.000 euros más, hasta un total de 4,3 millones de euros.

También permanece en la lista el escritor César Vidal, con una deuda de 2,1 millones de euros; el ex jugador del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona Arda Turan, que adeuda de 1,2 millones de euros, el exbanquero Mario Conde (1,9 millones de euros) y la empresa de José Luis Moreno, Kulteperalia, con 781.000 euros.