MADRID, 5 Ago. (CHANCE) -

Casi un año después del atropello que estuvo a punto de costarle la vida, Jaime Anglada ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la tradicional recepción que los Reyes ofrecen cada verano en el Palacio de Marivent. El cantante mallorquín, muy vinculado desde hace años al entorno de Felipe VI, ha reaparecido en este acto institucional tras meses marcados por la rehabilitación y las secuelas del grave accidente de tráfico que sufrió en Palma.

Su presencia no ha pasado desapercibida. Durante el saludo oficial, el monarca se ha acercado a él con una evidente muestra de afecto, dedicándole unas palabras, una palmada en la espalda y un gesto de complicidad que reflejaba la estrecha relación que ambos mantienen desde hace tiempo. También la Reina Letizia se ha interesado por su estado, mientras que la Princesa Leonor, la infanta Sofía y la Reina Sofía se han mostrado igualmente cercanas y cariñosas con el artista.

Las imágenes del encuentro han sido una de las escenas más comentadas de la noche por el significado que encierran. No se trataba únicamente de un saludo protocolario, sino del reencuentro con una persona cuya evolución preocupó especialmente al entorno de la Familia Real durante el último año.

El 8 de agosto de 2025, el cantante sufrió un gravísimo accidente cuando circulaba en moto por Palma. Un conductor ebrio invadió su carril y lo atropelló antes de darse a la fuga, provocándole politraumatismos severos que obligaron a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. Permaneció varios días en coma y estuvo al borde de la muerte, iniciando después un largo proceso de recuperación marcado por múltiples intervenciones y una intensa rehabilitación.

Las consecuencias del accidente no fueron solo físicas. El propio artista ha reconocido en distintas ocasiones que también sufrió importantes secuelas en la voz, un aspecto especialmente delicado para alguien cuya vida profesional gira en torno a la música. A pesar de ello, poco a poco ha ido retomando su actividad y recuperando la normalidad.

Su reaparición en Marivent tiene, además, un fuerte componente simbólico. Ya había asistido a la recepción del verano pasado apenas unos días antes del accidente, por lo que regresar ahora al mismo escenario supone, en cierto modo, cerrar un círculo. La cercanía mostrada por los Reyes durante el encuentro ha sido interpretada como un gesto de apoyo y de celebración por su recuperación.

La amistad entre el músico y Felipe VI nunca ha sido un secreto. Ambos han coincidido en numerosas ocasiones en Mallorca, especialmente durante la Copa del Rey de Vela, y el monarca siguió muy de cerca su evolución durante el ingreso hospitalario, interesándose personalmente por su estado.