Jessica Bueno aviva su guerra con Kiko Rivera saliendo en defensa de Irene Rosales y de la prensa

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

En uno de los momentos más tranquilos de su vida mientras a su ex Kiko Rivera se le acumulan los frentes abiertos, Jessica Bueno ha amadrinado este jueves en Sevilla la apertura de "Encuentro Moda" en "Sevilla Fashion Oulet y, a pesar de su intención de mantenerse al margen de las polémicas protagonizadas por el hijo de Isabel Pantoja -como el deterioro de Cantora o su guerra abierta contra Irene Rosales tras lanzarle una demoledora indirecta ('un mix con un mal kiko es un mal mix)- no ha dudado en salir en defensa de la influencer con unas declaraciones que a buen seguro no sentarán bien al dj.

"La verdad es que estoy muy contenta, llevo una época bastante movidita con mi trabajo en televisión y publicidad en rees, que cada vez hago más, y es una manera de seguir vinculada con la moda, que es lo que me ilusiona. Y ahora me podéis ver como colaboradora, pero espero también que me podáis ver en otro tipo de formatos muy pronto, de cara a septiembre. Y, nada, muy feliz ya iréis viendo" ha comenzado sobre esta etapa tan dulce a nivel profesional.

Y también en lo personal, ya que muy enamorada del violinista Robert Mendoza, con el que mantiene una discreta relación desde finales de 2025, confiesa que estoy "muy bien, muy tranquila, muy enfocada en la reforma de mi casa nueva, que está siendo básicamente mi verano, y es uno de los proyectos más ilusionantes en los que estoy ahora". Sin embargo, y aunque su historia de amor va viento en popa, quiere ir despacio y deja claro que "esa casa es para mis hijos y para mí. No se sabe en un futuro qué pasará, pero en principio no, no. No, para nada, vamos muy poquito a poco".

Después de 15 días de vacaciones con su padre, sus hijos Jota Jr y Alejandro han vuelto con ella y, aunque ha sido muy comentado que Jota Peleteiro haya presumido en redes sociales de que está introduciendo a sus pequeños en el Islam, Jessica ha preferido no aclarar si los niños profesan dicha religión: "No es para nada eso, pero yo he venido aquí a 'Encuentro' a buscarme unos looks para usar este verano y enseñarle a todas. Ya está, ya está. Estoy aquí trabajando y la verdad es que os agradezco que hayáis venido" ha zanjado la entrevista visiblemente incómoda al escuchar el nombre de su exmarido.

Tras el acto, Europa Press ha abordado a la modelo cuando se dirigía a su coche y, aunque se ha mostrado parca en palabras y no ha querido pronunciarse sobre el estado de abandono de Cantora -donde pasó muchos momentos cuando mantenía una relación con Kiko- porque "hace muchos años y no tengo nada que ver con todo eso porque mi oinión no es importante", no ha dudado en desmarcarse de las declaraciones del dj ensalzando a su novia Lola García apuntando que en el pasado estuvo con perdonas que dependían de él para todo: "No voy a dar más importancia a ese tema. Ya el otro día estuve en 'El verano se mueve' y dije lo que opinaba y no voy a seguir dando... No sé si se refiere a Irene, pero digo yo, porque como últimamente está así con el tira y afloja... pero yo dije que no me daba por aludida para nada" ha sentenciado.

Además, y aunque asegura que "son cosas de ellos y no tengo nada que ver ahí", ha salido en defensa de Irene Rosales después de que el hijo de Isabel Pantoja haya pedido a sus seguidores que no consuman los frutos secos de la marca que promociona su exmujer. "Esa campaña la ha hecho Irene, se lo han ofrecido a ella y lo ha hecho estupendamente y me alegro mucho de que haya sido un éxito" ha expresado rotunda.

Por último, Jessica también ha llevado la contraria a Kiko después de que estallase ante la prensa llamando "tontos" a los reporteros después de preguntarle por el mensaje publicado por Lola en redes limpiando el cesped artificial con una escoba, ya que precisamente el novio de Irene, Guillermo, tiene una empresa de cesped artificial: "Tontos no sois, hacéis vuestro trabajo y pasáis mucho calor" ha expresado dejando claro que no piensa callarse nada si el dj hace algo que le parece mal.