Jessica Bueno pone fin a su polémica con Isa Pantoja: "Hay que pasar página ya"

MADRID, 10 May. (CHANCE) -

Cada vez que hay un movimiento en la familia Rivera Pantoja, hay un 'daño colateral' y en estas últimas apariciones televisivas de Kiko Rivera e Isa Pantoja ha sido Jessica Bueno, quien ha recibido un mazazo por parte de ambos hermanos. Y aunque con el padre de su hijo no se ha callado, en lo que se refiere a su excuñada, la modelo es más cauta.

Isa daba un golpe en la mesa recientemente y coincidiendo con el anuncio del mensaje que le ha enviado su madre, confesaba que le duele "muchísimo" que Jessica no haya tenido "el detalle de empatía" que debería haber tenido: "No es lo mismo decir 'no me acuerdo' a decir 'no quiero pronunciarme sobre el tema'". Y la madre del primer sobrino de Isa Pantoja da el tema por zanjado: "Ya me he explicado tantas veces que no quiero seguir hablando de lo mismo, hay que pasar página ya".

Jessica Bueno ha explicado que no tiene recuerdo alguno en lo que respecta a dos de los episodios más terribles que ha relatado la hija pequeña de Isabel Pantoja. Aunque Isa nunca le ha nombrado, sí se ha colocado a la modelo sevillana en el espacio y en el tiempo en los momentos descritos por la hermana de Kiko Rivera.