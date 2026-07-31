MADRID, 31 Jul. (CHANCE) -

La tensión en el clan Campos continúa acaparando titulares después de las últimas declaraciones cruzadas entre Carmen Borrego y Terelu Campos. El conflicto familiar ha llevado a las dos hermanas a protagonizar uno de los encuentros televisivos más esperados del verano, un cara a cara en 'De Viernes' con el que ambas esperan aclarar los malentendidos y rebajar la tensión que se ha instalado en las últimas semanas. En este contexto, José María Almoguera ha decidido pronunciarse sobre las palabras de su prima Alejandra Rubio y sobre el delicado momento que atraviesa la familia.

Preguntado por las declaraciones de la hija de Terelu Campos, José María ha respondido con serenidad: "Bueno, son cosas que se dicen a veces y que se sienten, pero bueno, es lo que hay". Unas palabras con las que resta dramatismo a la situación, aunque reconoce que el ambiente familiar dista mucho de ser el deseado.

El hijo de Carmen Borrego también ha dejado claro que no comparte el mismo sentimiento que su prima. "Para nada. Pero bueno, yo soy más mayor", ha afirmado, subrayando además que "no siempre llueve a gusto de todos". Pese a las diferencias, José María insiste en que el conflicto no es agradable para nadie: "Claro. A todos nos gustaría que todo fuera distinto".

Sin embargo, el colaborador se muestra optimista sobre el futuro del clan Campos y niega que la familia esté en peligro de ruptura. "Para nada", asegura con rotundidad. Además, ha querido lanzar un mensaje conciliador de cara al esperado encuentro entre su madre y su tía: "Pues, espero que diga lo que siente y que lo diga con cariño y ya está, y que todo siempre con la verdad por delante, que es como son las cosas". Un deseo que refleja la esperanza de que el diálogo sirva para cerrar heridas y devolver la tranquilidad a una de las sagas televisivas más mediáticas del país.