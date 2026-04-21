Juana Acosta y Ernesto Alterio arropan a su hija Lola en su debut como actriz

MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

Convertidos en dos grandes figuras de la interpretación a nivel internacional, Juana Acosta y Ernesto Alterio han demostrado ser también unos maravillosos padres con su hija Lola a la que han acompañado en su debut interpretativo. En esta ocasión la ex pareja presumía de buena relación en una de las noches más importantes de su hija Lola en la que se estrenaba con su primer trabajo de la mano del thriller 'El Homenaje' en el que también participa su madre.

Orgullosos y muy sonrientes, Ernesto y Juana posaron para los medios junto a su hija para la que la actriz solo tuvo palabras de cariño y admiración. "Tengo la suerte de poder acompañar a mi hija en su estreno, que podamos compartir esto. Las primeras veces en todo siempre son muy importantes" reconocía Juana ante las cámaras.

Consciente de lo duro que puede llegar a ser este trabajo y el gran esfuerzo que supone en el día a día, la actriz asegura que no siempre es fácil comenzar teniendo a unos padres que se dedican a la interpretación: "Es una profesión muy dura y a veces cuando vienen de ser hijos de otros actores parece que es más fácil y no es así". Feliz de haber compartido junto a su madre esta primera vez en el set de rodaje, Lola reconocía que para ella tanto su madre como su padre son un gran ejemplo a seguir: "He aprendido con ellos toda la vida, los he visto toda la vida y de repente poder trabajar con mi madre esa primera vez..." Dejando de lado su papel como madre, Juana aseguraba que está muy orgullosa del trabajo que ha hecho su hija como profesional: "Te digo con total honestidad que me siento plenamente orgullosa del trabajo que ha hecho Lola en la serie. Creo que llega a unos niveles de profundidad y un trabajo espectacular por el que estamos muy emocionadas".