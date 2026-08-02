MADRID, 2 Ago. (CHANCE) -

Karina ha reaparecido en Madrid con motivo del estreno del musical 'Melomans, Libre', un homenaje a Nino Bravo, y lo ha hecho acompañada de una de las personas más importantes de su vida: su exmarido, Carlos Manuel Díaz. La artista llegó al evento junto a él, evidenciando la excelente relación que mantienen años después de su separación y apenas unas horas después de reconocer públicamente que sigue siendo "el amor" de su vida.

La cantante, que recientemente ha emocionado al recordar el apoyo que recibió de Carlos Manuel durante su delicada operación de corazón, volvió a demostrar la complicidad que existe entre ambos posando juntos en la alfombra roja del estreno. Un gesto que confirma que, pese a haber tomado caminos diferentes en el plano sentimental, siguen muy unidos.

No es la primera vez que Karina habla del cariño que siente por su exmarido. De hecho, recientemente confesó que "hay algo que nos une desde el alma y yo creo que eso lo tendremos hasta el final de nuestros días", además de agradecer que estuviera pendiente de ella durante su recuperación: "A mí, cuando estaba mal, me iba a la farmacia... Es un amor".

El estreno del musical dedicado a Nino Bravo reunió también a numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura y el espectáculo, entre ellos Carmen Conesa, que no quiso perderse este emotivo tributo al inolvidable cantante valenciano.

La imagen de Karina y Carlos Manuel Díaz juntos no ha pasado desapercibida y vuelve a poner de manifiesto que, en su caso, el cariño y el respeto han conseguido sobrevivir al paso del tiempo, convirtiéndolos en uno de los mejores ejemplos de buena relación tras una separación.