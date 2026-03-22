María Carrasco, 'la Suiza' del conflicto entre Rocío Flores y Gloria Camila: "Soy muy neutral"

Archivo - Rocío Flores, María Carrasco y Gloria Camila en el concierto de India Martínez en Starlite Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Mar. (CHANCE) -

Mientras que el distanciamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila sigue sin avances, sorprende que hasta el momento hayan sido pocos los que han querido pronunciarse al respecto. Al menos de su círculo más cercano, ese que la hija de Ortega Cano dice estar cerrando al máximo para evitarse disgustos y disfrutar de esta nueva etapa que está viviendo en la que pretende protegerse al máximo.

La familia está intentando ser cauta, saben que tía y sobrina se adoran y que tarde o temprano terminarán arreglando sus diferencias. Pero Rocío Flores es la que se está mostrando más afectada, hasta el punto de no poder reprimir sus lágrimas en público. Ella sí ha querido dejar fuera del conflicto a José Ortega Cano, aunque dijera que nadie se había preocupado por ella.

Ahora ha sido María Carrasco, amiga tanto de Gloria Camila como de Rocío, la que ha querido quitarse de en medio en esta problemática familiar en la que parece que hay que tomar partido. "No quiero salpicar a nadie ni que me salpique tampoco", ha dicho la cantante jerezana, reafirmando que es una persona neutral.

Como si del mismísimo Carlo Costanzia se tratara, María no quiere posicionarse, "es gente que quiero mucho", dice, aunque sí se pronuncia sobre la reconciliación de Gloria con Álvaro García: "Si éste es su momento pues maravilloso, me alegro muchísimo".