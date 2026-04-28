María del Monte, su reveladora reacción al exitoso arranque de la gira de Isabel Pantoja en Perú

MADRID, 28 Abr. (CHANCE) -

A pesar de que hace ya más de 25 años que rompieron su amistad, y de que en todo este tiempo María del Monte siempre ha dejado claro que no iba a hablar sobre Isabel Pantoja, es inevitable que se pregunte a la artista por cualquier información relacionada con la viuda de Paquirri.

Mientras ella afianza su acercamiento a Isa Pantoja y, tras disfrutar de las procesiones de Semana Santa en Sevilla juntas, ha asegurado que no será la primera vez ni la última que las veamos porque quiere muchísimo a su ahijada y sabe que puede contar con ella para todo, la tonadillera ha arrancado su gira sudamericana sin haber movido un dedo para reconciliarse con su hija.

El primer concierto de su tour se ha celebrado este lunes en Lima, Perú, y aunque se especulaba con que la venta de entradas no iba demasiado bien, la cantante de 'Marinero de luces' logró un éxito rotundo y conquistó al público con un derroche de arte y de voz a pesar de no haberse subido a un escenario desde hace más de un año.

Una reaparición sobre la que como no podía ser de otra manera le hemos preguntado a María del Monte que, entre risas, ha reaccionado al grito de "¡Ve, pues, pa'Atocha"!. "Un besito grande, cariño mío" ha añadido, dejando claro que el besito es "pa' ti, pa' ti" (para el reportero) y no para Pantoja. "Perdonadme pero voy como siempre" ha zanjado, reafirmándose en que no quiere hablar sobre la madre de Kiko Rivera.

Sin embargo, y tras celebrar el pasado 26 de abril su 64 cumpleaños, la cantante de 'Cántame' ha confesado que "no me lo noto mucho de un día para otro la verdad, pero siempre me gusta cumplir años. Lo malo es no cumplirlo". "Llega en un momento con salud, con salud ¿Y qué más se le puede pedir a la vida? Yo no pido nada, yo salud y lo demás lo busco" ha expresado.