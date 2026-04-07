María del Monte, tajante sobre su encuentro con Isa Pantoja: "Conmigo ha contado siempre"

MADRID, 7 Abr. (CHANCE) -

Tan solo unas horas después de haber protagonizado varias de las portadas de las revistas más importantes de nuestro país, María del Monte se ha pronunciado sobre su comentado encuentro con Isa Pantoja durante la Semana Santa con el que dejaban muy claro que su relación sigue siendo maravillosa a pesar de la figura de Isabel Pantoja. Con la discrección que le caracteriza, en esta ocasión hemos visto a la artista en su llegada a Sevilla donde dejaba muy claro lo mucho que había disfrutado de ese encuentro. "Es un momento precioso, que no te quepa la menor duda. Pero nuestras cosas son nuestras" ha aclardo María del Monte ante los micrófonos de Europa Press.

Sin querer revelar detalles sobre cómo fue el encuentro o la relación actual que mantienen después de tantos años, María aseguraba que no está molesta por la publicación de las imágenes. "De verdad que es que no os voy a decir nada. Eso ha salido, pues, me parece maravilloso, no tengo nada que decir. Yo no le he dicho a nadie que lo saque y si lo hacen no es nada malo, mucho menos" explicaba con la cercanía y la naturalidad que siempre la acompaña.

A pesar de haber llevado su relación en la intimidad, María aprovechaba la presencia de las cámaras para dejar muy claro que ella siempre ha estado al lado de la joven para mostrarle todo su apoyo y cariño: "Conmigo ha contado siempre. Sin lugar a duda. Pase lo que pase. Ella y yo, ella y yo, ella y yo. Y nadie más". Con una sonrisa en el rostro y buenas palabras para ella, la colaboradora de televisión prefiere que sea Isa la que hable de cómo se encuentra en estos momentos en los que se ha producido un acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, pero no con ella. "Es una niña muy buena. Ella que nos diga cómo está. Yo no soy quien para hablar de mí... ¿Quién voy a ser para hablar de los demás? Ella que nos lo diga y ya está" sentenció.