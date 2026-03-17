Mario Casas y Melyssa Pinto... más sinceros que nunca al hablar de su relación

Mario Casas y Melyssa Pinto durante el estreno de ‘Zeta’, la nueva película original de Prime Video, en los Cines Callao, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). Prime Video estrena el 20 de marzo en todo el mundo su nuevo largometraje orig- EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 17 Mar. (CHANCE) -

Exprimiendo al máximo la bonita historia de amor que está viviendo, pero intentando mantenerla en la más estricta intimidad, Mario Casas regresa a la gran pantalla con el estreno de su último trabajo, 'Zeta'. Para sorpresa de todos, en esta ocasión su chica Melyssa Pinto sí que acompañó al actor durante la premier que tuvo lugar en los céntricos Cines de Callao.

Evitando posar juntos ante las cámaras, la pareja sí que demostró que su relación sigue 'viento en popa' habiendose convertido en un tándem inseparable en su día a día. Muy discreta en todo momento e intentando mantenerse en un segundo lugar para dejarle todo el protagonismo a Mario, en esta ocasión la pareja habló abiertamente sobre su relación ante las cámaras y lo integrados que se sienten ambos en sus respectivas familias políticas. "Las cosas con naturalidad. Ya para mí que hoy vaya a venir, esté con los míos también, es una más, entonces yo muy contento de que vea la peli, sé que tiene muchas ganas, porque es un género de los que más le gustan, la acción" reconocía Mario Casas ante las cámaras mucho más cómodo hablando de su vida personal de lo que nos tiene acostumbrados.

Mucho más tímida ante las cámaras que el actor, Melyssa confirmaba las palabras de su pareja asegurando que está en un momento muy dulce de su vida: "Yo me siento muy bien, la verdad es que estoy muy contenta y rodeada de buenas personas, con un corazón muy bonito". Con ganas de disfrutar de su historia de amor, pero manteniéndola alejada del foco mediático, la influencer aseguraba que las demsotraciones de amor mejor dejarlas para el ámbito más privado: "Poco a poco, pero tampoco hay que demostrarlo, o sea, estar enamorados no significa tener que mostrarlo".

Orgullosa del gran trabajo que ha realizado su chico en esta nueva película, Melyssa confirmaba que este género es de sus favoritos: "Es un orgullo, además es una película que sé que me va a gustar porque al final mi género favorito es la acción y estoy muy feliz y muy contenta. A por todas, que siga trabajando y creciendo".