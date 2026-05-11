Marta López Álamo, rotunda tras la condena a Makoke y Kiko Matamoros: "Se ha hecho justicia"

MADRID, 11 May. (CHANCE) -

Horas después de hacerse pública la sentencia que condena a Kiko Matamoros y a Makoke a un año y nueve meses de prisión y a una multa solidaria de 405.000 euros como culpables de un delito de ocultación de bienes a Hacienda -algo que ellos mismos reconocieron en el juicio celebrado el pasado 17 de abril para alcanzar un pacto con la Fiscalía y evitar su entrada en la cárcel-, Marta López Álamo se ha separado del colaborador para viajar a Sevilla y asistir a la gran première de 'Berlín y la dama de armiño'.

Y, como era de esperar, se ha pronunciado sobre la condena a su marido y a la madre de su hija Anita Matamoros con unas rotundas e inesperadas palabras: "Ha sido una condena para los dos. Se ha hecho justicia. Él cometió un delito y ella en su día. A él se le ha condenado a lo mismo que a ella" ha afirmado, destacando que el juez no ha hecho distinciones entre Kiko y Makoke y la sentencia es igual para ambos.

"Él ha intentado colaborar con la justicia desde el principio, por eso se le ha reducido la condena" ha explicado, defendiendo que el tertuliano ha tenido "desde el principio el mismo discurso en público, en privado y en sentido judicial".

Por eso, y aunque confiesa que "desde que está conmigo ha intentado enmendar los errores que ha podido cometer porque todo el mundo puede errar en algún momento", considera que ha sido "justamente condenado". "Se le ha hecho justicia en el sentido más amplio de la palabra, porque se ha demostrado que lo que siempre ha dicho él es verdad. De los errores se aprende, se paga por los errores y ahora a seguir luchando por lo que es suyo y por la verdad", ha zanjado, dejando entrever que Matamoros va a intentar recuperar el domicilio familiar de La Finquilla que se quedó Makoke tras su separación sosteniendo que lo había pagado ella, y que en el juicio se ha demostrado que el dinero para su venta procedía del trabajo de Kiko.

"Yo estoy muy tranquila. Estoy muy contenta y muy orgullosa de que él haya decidido desde el primer momento dar el paso de colaborar con la justicia, y hubiera sido la que hubiera sido la sentencia hubiera estado conforme y lo apoyaría en todo. Por supuesto, ha cometido un error y lo va a pagar cuando además pueda darse la oportunidad de pagarlo con lo que es un proceso que va a empezar. Lo va a ganar porque somos un equipo, yo confío en él totalmente y he visto cómo ha sufrido, cómo ha sufrido por sus hijos, cómo ha sufrido él y yo, la verdad" ha confesado emocionada. ¡Dale al play y no te lo pierdas!