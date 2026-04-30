MADRID, 30 Abr. (CHANCE) -

Forofo confeso del club de sus amores, el Atlético de Madrid, José Luis Martínez-Almeida no se ha perdido este miércoles el encuentro de semifinales de la UEFA Champions League entre el conjunto entrenado por el Cholo Simeone y el Arsenal londinense en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital.

Un emocionante partido que terminó con empate a 1 y que el alcalde de Madrid disfrutó en el palco junto al Rey Felipe VI y el presidente del equipo colchonero Enrique Cerezo, sin la compañía en esta ocasión de su mujer Teresa Urquijo, que aficionada del Real Madrid prefirió en esta ocasión no 'animar' al Atleti.

Pero el día dio para mucho, y horas antes de vibrar con el fútbol, Martínez-Almeida lo hizo con el tenis acudiendo a la Caja Mágica para ver el partido del Mutua Madrid Open que enfrentó a la joven promesa Rafa Jódar contra Jannik Sinner, que terminó con la eliminación del torneo de la nueva perla del tenis español.

Y coincidencias de la vida, el palco del alcalde estaba situado justo encima del de varias de las estrellas del Real Madrid, como Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Andriy Lunin con su pareja Anastasia Tomazov, o Thibaut Courtois -que se está recuperando de una lesión- y su mujer Mishel Herzig, que protagonizaron un cómplice y cariñoso saludo con el político popular, que dejando rivalidades a un lado charló varios minutos con el portero blanco de lo más sonriente.

No fueron los únicos rostros conocidos que animaron a Rafa Jódar, ya que en la grada también pudimos ver a los actores Rubén Cortada e Iván Sánchez, al exfutbolista Raúl González Blanco con uno de sus hijos, al duque de Aliaga Alfonso Martínez de Irujo, o al empresario Bernie Ecclestone.

Como no podía ser de otra manera, también ha habido parejas vip en la Caja Mágica, como la formada por Patricia Olmedilla y Gonzalo de la Cierva, o los codirectores del Mutua Madrid Open, Garbiñe Muguruza y Feliciano López, que disfrutaron del encuentro con Arthur Borges y Sandra Gago.