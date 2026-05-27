Meli Camacho arremete contra las hijas de María Teresa Campos: “Los últimos años estaba muy sola”

MADRID, 27 May. (CHANCE) -

Meli Camacho, amiga íntima de María Teresa Campos y una de las personas que más tiempo pasó con ella en sus últimos años, vuelve a romper su silencio en medio de una nueva ola de enfrentamientos que sacuden a la familia Campos. La amiga de la presentadora, que ha anunciado que está escribiendo un libro dedicado a "Tere", se sitúa en una escena muy tensa en la que ella y sus propias hijas se han diferencidado claramente del clan de las hijas de María Teresa.

En este contexto, Meli explota contra las hijas de la presentadora y arremete contra Edmundo Arrocet, dejando claro también que su relación con el grupo familiar está rota: "No, no. Nosotros vamos por un lado, ellas van por otro. Me da igual, sí, efectivamente". Sobre Carmen Borrego, no se anda con rodeos y la califica como "una persona difícil": "Bueno, es una persona difícil, sí. Es difícil y conmigo he tenido varias cosas que me han perjudicado, las he contado y, bueno, eso ya pasó y que cada uno tenga su camino y que no nos molestemos".

Al hablar del trato de las hijas hacia su madre, admite que "se implicaban mucho, sí, estaban muy pendientes, la verdad, de su madre". Pero matiza contundente sobre los últimos años: "Los últimos años, los tres últimos estaba muy sola, muy sola. La atendían, la llamaban, estaban pendientes, pero hay que estar de la mano con una persona, ¿no?". Meli confiesa que está escribiendo un libro dedicado a su amiga: "Y estoy escribiendo uno de Teresa Campos. Sí, lo terminaré para el año que viene, va muy bien".

Su enfrentamiento con Edmundo Arrocet es aún más directo. Cuenta que "mi hijo Álvaro le ha hecho un podcast a Erika, una novia de él, y habla, bueno, pero él es muy listo y está callado. Está callado para que no le contestemos, pero como escriba las memorias de Teresa, a la mínima que diga, que va a decir todo mentiras, porque es el hombre... es un sinvergüenza porque si digo sinvergüenza es malo, de los más grandes que he visto en mi vida, y le ha hecho un daño irreparable".