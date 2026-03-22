Melody zanja los rumores sobre su vida sentimental con un contundente mensaje: “No inventéis”

Melody zanja los rumores sobre su vida sentimental con un contundente mensaje - EUROPA PRESS

MADRID (CHANCE)

Melody ha reaparecido en un momento en el que su vida personal vuelve a estar en el punto de mira por los constantes rumores de crisis y separación que la rodean. Lejos de esquivar el tema, la artista ha querido zanjar de una vez por todas las especulaciones y dejar clara cuál es su situación sentimental actual. Con su habitual desparpajo, la cantante ha lanzado un mensaje directo a quienes alimentan esos comentarios.

"Yo ya estoy enamorada. No inventéis", responde, rotunda, cuando le preguntan por esos rumores que la persiguen. Con esta frase corta pero contundente, deja claro que su corazón está ocupado y que no tiene intención de entrar en el juego de las habladurías. Más allá de su vida sentimental, Melody también se muestra centrada en su faceta más familiar, especialmente ahora que ha pasado una fecha tan señalada como el Día del Padre.

En este sentido, se sincera sobre cómo viven ese día y el papel que tiene su propio padre en la familia. "Bueno, y mi padre, que es una persona encantadora. Bueno, yo creo que cualquier día es bueno para celebrarlo, así que... pero sí, haremos algo. Yo creo que cada momento es único y hay que valorarlo", explica, reivindicando la importancia de disfrutar del tiempo en familia sin esperar a una fecha marcada en el calendario. Para la artista, lo esencial es celebrar a los suyos siempre que se pueda.

Además, no duda en pronunciarse sobre una de las noticias televisivas del momento: la participación de Jesulín de Ubrique en 'Tu cara me suena', formato en el que ella misma triunfó y que marcó una etapa muy importante en su carrera. "Ay, no me digas, no tengo ni idea. Que disfrute, que Tu cara me suena es para disfrutarlo y pasarlo bien. Es un programa. Yo creo que 'Tu cara me suena' es un programa para pasarlo bien y para que el espectador lo disfrute", asegura, deseándole lo mejor al torero y dejando claro que, para ella, es un show para divertirse dentro y fuera de cámara.