Mónica Cruz desvela el papel de Penélope Cruz y Javier Bardem durante el Mundial: "Eran como el talismán"

MADRID (CHANCE)

La REMUS Lifestyle Night, celebrada este jueves en Mallorca, reunió a numerosas personalidades del mundo del cine, la moda y el entretenimiento. Entre las invitadas más destacadas se encontraba Mónica Cruz, que deslumbró en la exclusiva velada organizada por el empresario inmobiliario Marcel Remus y aprovechó su paso por la isla para hablar de uno de los temas que más ha dado que hablar en las últimas semanas: el apoyo de Penélope Cruz y Javier Bardem a la selección española durante el Mundial.

La actriz no dudó en bromear sobre la presencia constante de su hermana y su cuñado junto al combinado nacional y aseguró que ambos se habían convertido en una especie de amuleto para el equipo. "Eran como el talismán", comentó entre risas, haciendo referencia a las imágenes que han circulado durante el campeonato y que mostraban a la pareja muy implicada con la selección.

Aunque muchos pensaban que Mónica podría aprovechar su estancia en Mallorca para coincidir con su cuñado, la actriz dejó claro que su agenda no se lo permitirá. "Mañana a las siete y media estoy saliendo de aquí, tengo trabajo en Madrid", explicó, descartando que vaya a quedarse en la isla esperando el regreso de su cuñado.

Más allá del fútbol, también habló de un aspecto mucho más personal: su papel como madre de Antonella, que ya ha entrado de lleno en la adolescencia. Lejos de mostrarse preocupada por esta nueva etapa, la actriz aseguró que la vive con tranquilidad y aprendizaje. "Bien, creo que todos los procesos se aprenden y esta es una etapa diferente, bonita, y hay que estar ahí, como en todas", confesó.

La hermana de Penélope Cruz reveló además que su hija tiene desde hace tiempo un estilo muy definido y que, aunque cada vez toma más sus propias decisiones, sigue recurriendo a ella para determinados consejos relacionados con la moda. "Sí, hace mucho ya", respondió cuando le preguntaron si Antonella tenía personalidad propia a la hora de vestir, antes de añadir con naturalidad: "Me pide que le haga arreglillos, sí, me va pidiendo cosas".

Con estas declaraciones, Mónica Cruz mostró una vez más la cercanía y discreción con la que suele hablar de su familia, combinando el orgullo por el apoyo de Penélope y Javier Bardem a la selección española con la ilusión con la que está viviendo el crecimiento de su hija.