Muere Francisco Segrelles, marido de Paloma Segrelles, a los 90 años

MADRID, 9 Abr. (CHANCE) -

Durísimos momentos para la familia Segrelles, ya que el pasado 5 de abril, Domingo de Resurrección, fallecía a los 90 años el abogado Francisco Segrelles tras una temporada alejado de la vida pública por los diferentes problemas de salud que arrastraba debido a su avanzada edad. Una dolorosa pérdida para su mujer, Paloma de Arezana Segrelles -presidenta del Club Siglo XXI- y sus dos hijos, Íñigo y Paloma Segrelles, que lejos de una capilla ardiente multitudinaria han preferido despedirse de él en la más estricta intimidad.

De ahí que la triste noticia no haya trascendido hasta este miércoles, después de un último adiós en el que tan solo han estado presentes su viuda, sus hijos, sus nietos, y sus familiares y amigos más cercanos a pesar de que el abogado y capitán de navío, al igual que su esposa, fue un rostro muy querido en la alta sociedad madrileña y en los círculos literarios y políticos debido a su intachable trayectoria profesional.

A pesar de que la discreción y la intimidad han protagonizado tanto el velatorio como el entierro de Francisco Segrelles, se prevé que en los próximos días se celebre un funeral en su honor en una conocida iglesia de la capital al que podrán asistir todos aquellos que quieran rendir homenaje a su memoria y acompañar a su familia en este doloroso trance, aunque por el momento se desconoce la fecha.

Delicado de salud, el diplomático llevaba retirado de la vida social una temporada, y su estado no le permitió estar presente en el 50º aniversario del Club Siglo XXI, presidido por su mujer y del que su hija Paloma ostenta el cargo de vicepresidenta; un acto muy especial que presidió el Rey Felipe XVI y en el que se conmemoró el medio siglo de vida de este espacio de encuentro, debate y pluraridad política.

Sobreponiéndose a su dolor tras la muerte de su compañero de vida, Paloma de Arezana ha sacado fuerzas de flaqueza para recordar a Francisco en declaraciones a Vanitatis. Destacando que "siemre tuvo un humor maravilloso", ha revelado que "estamos muy tristes. Había estado enfermo en otras ocasiones y salía adelante, no nos lo esperábamos. Le vamos a echar mucho de menos".