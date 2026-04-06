Nieves Álvarez, Can Yaman o Vicky Martín Berrocal, fans de Laura Pausini en su paso por Madrid

MADRID, 6 Abr. (CHANCE) -

Convertida en una de las artistas internacionales más queridas en nuestro país, Laura Pausini ha vuelto a la capital madrileña para subirse al escenario del Movistar Arena de la mano de su espectáculo 'Yo Canto World Tour 2026' con el que rinde un homenaje muy especial a sus más de 30 años en la música en los que ha cosechado grandes éxitos que ya forman parte de su historia como 'La Soledad', 'Se fue' o 'Víveme'.

Como no podía ser de otra forma, Laura también contó con el apoyo de muchos amigos entre el público que no quisieron perderse esta cita en la que poder disfrutar de la música de la artista durante más de dos horas y media de concierto. Este fue el caso de Nieves Álvarez, María Isabel Nadal o el actor turco Can Yaman. "Laura canta para todos" reconocía Nieves en su llegada a la cita. Además, reconocía que se encuentra "muy bien" en medio de los preparativos de su próxima boda junto al empresario Bill Saad. Al igual que Nieves, también la diseñadora Vicky Martín Berrocal tuvo unas muy bonitas palabras para la artista italiana en su llegada al Movistar Arena donde la vimos pegada a su teléfono móvil. "Es mágica ella, la quiero. Y le tengo mucho cariño además" reconocía Vicky ante las cámaras con muchas ganas de poder disfrutar de una noche única de la mano de la cantante.

Tras su parada en Madrid, Laura Pausini continúa con su gira mundial recorriendo algunas de las ciudades más importantes como Montevideo el próximo 10 de abril, Buenos Aires el 12 de abril o Santigo de Chile el próximo día 15, sin duda unas semanas repletas de trabajo para Pausini en las que los fans podrán disfrutar al máximo de su música.