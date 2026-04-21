Paz Vega rompe su silencio tras confirmarse su separación de Orson Salazar: "Mi refugio"

MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

Paz Vega hacía saltar las alarmas sobre una posible crisis con su marido Orson Salazar a principios de la semana pasada, cuando publicaba un desgarrador texto en redes sociales sincerándose sobre el complicado momento personal que estaría atravesando: "Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo... Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser. Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer. Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde, estaba lejos, muy lejos. Y caminar de vuelta lo andado no era una opción... Ya no hay trenes ni caminos que me lleven a donde algún día, siendo niña soñé... pero ya hace mucho que dejé de soñar... y de oír el latido de mi corazón. Solo hay ruido y me ahogo en él... Necesito silencio" escribía a corazón abierto.

Una reflexión que provocaba que, echando un vistazo a su perfil de Instagram, nos diésemos cuenta de que no compartía ninguna imagen con Orson desde septiembre de 2025, resultando especialmente llamativo que asistiese en solitario a eventos tan relevantes como la gala de los Goya o la entrega de las Medallas de Andalucía, donde fue reconocida como Hija Predilecta de la Comunidad.

Y, gesto definitivo para confirmar que algo pasaba en su matrimonio con el venezolano -con el que se casó en 2002 y con el que tiene tres hijos en común, Orson, Ava y Lenon-, Paz anunciaba poco después su fichaje por la agencia de representación 'Meraki Agents' después de más de 20 años formando también equipo profesional con Orson, alimentando las especulaciones sobre su ruptura.

Una separación que este fin de semana ha confirmado la revista ¡Hola! por fuentes cercanas a la actriz, y que según el programa 'Fiesta' estaría relacionada con una "profunda decepción" por parte de Paz "no solo en el ámbito de lo personal y afectivo, sino también en lo económico y en los negocios que tenían en común". "Está siendo una ruptura muy dolorosa, ha perdido la confianza en su marido" apuntaban.

En silencio hasta el momento puesto que su intención sería no hacer ningún tipo de declaración sobre su ruptura con el venezolano, la protagonista de 'Lucía y el sexo' ha reaparecido en redes sociales este martes para revelar a sus seguidores cómo se encuentra y cuál es su "regugio" en este delicado trance.

Lo ha hecho con una significativa imagen que ha publicado en sus historias de Instagram con la canción 'Nostalgia' de Martín Bloch de fondo, en la que se ve una foto enmarcada de sus tres hijos de niños, la novela de Agustín Gómez Arcos 'Ana no', y una retrosprectiva de 'Vanished Spain' sobre la fotografía de Carlos Saura, dejando entrever que tanto la lectura como el apoyo de Orson Jr, Ava y Lenon están siendo su 'medicina' para superar el dolor por su separación de Orson.