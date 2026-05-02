Pelayo Díaz y Andy McDougall, juntos pero no revueltos, cuatro años después de su separación

MADRID, 2 May. (CHANCE) -

"Sé que estarás en mi vida y que nuestro amor será diferente pero eterno", escribió Andy McDougall cuando anunció su ruptura matrimonial con Pelayo Díaz a finales de 2021, después de tres años casados. Y así ha sido. El cariño entre ellos ha seguido intacto y su relación ha pasado de ser de pareja a mejores amigos.

La música es una de las aficiones que tienen en común, comparten gustos musicales y hace unos días ambos coincidieron en la presentación del último trabajo de dos de las Dj del momento, el dúo Mestiza que está pegando fuerte a nivel internacional con su 'Spanish Chica'.

De igual manera Rosalía les unió en uno de sus multitudinarios conciertos en Madrid. Fueron varios los recitales que ofreció en la capital, pero Pelayo y Andy acudieron al mismo. No fue una casualidad, sólo hay una buena amistad entre ellos, por lo que 'La Perla' seguro que no fue una de las canciones que entonaron, dedicándosela el uno al otro.

Ya confirmó Pelayo Díaz que Andy es quien mejor le conoce, por eso le escogió para defenderle cuando participó en 'Supervivientes' y, a pesar de su divorcio, siguen siendo una buena compañía hasta para viajar juntos un fin de semana. "Nos llevamos bien, ya saben, hace cuatro años que nos separamos y estamos muy bien", confirmaba el argentino a la vuelta de una escapada. "Nos fuimos a pasar el fin de semana allá", confesó Andy con total naturalidad en el aeropuerto, saliendo detrás del estilista.