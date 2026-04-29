Pelayo Díaz y Gloria Camila... cara a cara de nuevo para seguir con sus ataques

MADRID, 29 Abr. (CHANCE) -

Tras el tenso enfrentamiento que ambos protagonizaban durante su encuentro en el programa 'El Tiempo Justo', Gloria Camila y Pelayo Díaz han vuelto a verse las caras esta vez en el estreno de una de las películas más esperadas de la temporada, 'El diablo viste de Prada 2'. Lejos de acercar posturas e intentar reconciliarse, el estilista volvía a dejar muy claro que no tiene nada en común con la hija de José Ortega Cano.

Ajeno a los últimos dardos que Gloria el ha lanzado a través de sus redes sociales donde ha recuperado momentos en los que el estilista ha vestido con pieles de animales, Pelayo se muestra rotundo y deja en el aire una advertencia: "No me gusta meterme en polémica. Ella es una chica y yo no me quiero meter con ella, ni atacarla, ni nada. Ella está en su derecho de defender a su padre. Hombre, yo si fuera ella, con el historial igual de su padre, tendría mucho cuidado". Además, asegura que no está preocupado por su enfrentamiento con Gloria a la que considera fuera del alcance de su círculo de social y profesional: "Parto de la base que no tenemos mucho en común. Es como cuando me preguntabais por Montoya, por Carmen, por Anita... No me los voy a encontrar en los eventos a los que yo suelo ir, en mi trabajo. Afortunadamente pensamos diferente, vivimos diferente".

Consciente de que sus palabras pudieron molestar al mundo del toro, el estilista no tiene miedo a posibles réplicas: "No he recibido ninguna. Y si lo recibiera, pues todo el mundo está en su derecho de dar su opinión, desde el respeto. Y aquí lo que no podemos pretender es estar en un país y estar todos de acuerdo, que nos guste a todos los mismo".

Al igual que Pelayo, Gloria Camila también volvía a dejar clara su postura ante este enfrentamiento en el que ninguno de los protagonistas tiene intención de recular. "Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero faltar el respeto, meterte incluso en el historial de alguien, siendo compañero de trabajo... al final como que necesita un poquito de polémica, ha pasado de desfilar para marcas muy grandes a criticar y estar en el mismo sitio que yo". Siempre al lado de su padre y apoyándolo en cada paso que da, Gloria también aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje muy claro a Pelayo en defensa del diestro: "Pelayo, mi padre cumplió condena hace tiempo, ha pedido perdón... Es la persona que más se puede arrepentir de que no le haya pasado a él y le haya pasado a otra persona. Creo que la gente evoluciona, mejora, aprende de sus errores y si ese va a ser tu ataque durante 25 años más, estudiaría un poquito más".