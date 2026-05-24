Penélope Cruz lleva a lo más alto a los Javis en el Festival de cine de Cannes

MADRID, 24 May. (CHANCE) -

Algo intuyó Penélope Cruz cuando decidió llamar a los Javis para formar parte de 'La bola negra', el proyecto que tenían entre manos y que narra la historia de Federico García Lorca. La oscarizada actriz de Alcobendas tenía que estar y la ovación de 17 minutos que les brindó el Gran Teatro Lumière el día de la proyección, ya hacía sospechar que los cineastas iban a conseguir algo grande. Como así ha sido, Javier Calvo y Javier Ambrossi se han llevado el Premio a la Mejor Dirección por esta película.

Penélope Cruz, fiel a sí misma, dejó el protagonismo a sus directores en el interior del Gran Teatro. Ella reinó sobre la alfombra roja de la Croisette con un espectacular vestido vintage de escote corazón, decorado con plumas en blanco y negro. Apostó por el negro con toques blancos, siempre elegante, para la noche más especial de su película.

A pesar de su ruptura sentimental, los Javis han dejado claro que siguen siendo el tándem perfecto en lo profesional. "Si había alguna duda, nos hemos mirado como diciendo 'seguimos juntos un ratito más, por lo menos un par de años", dijo Ambrossi en rueda de prensa.

Los Javis ya pueden presumir, no sólo de haber trabajado con Penélope Cruz, además de otros grandes intérpretes del panorama nacional e internacional, sino de haber pasado a formar parte de los cineastas que tienen en su haber una Palma de Oro como Berlanga, Buñuel o Almodóvar.