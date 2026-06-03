Pepe Navarro, tajante, reacciona con indiferencia a la operación de urgencia de Ivonne Reyes

MADRID, 3 Jun. (CHANCE) -

Convertida en una de las grandes favoritas de 'Supervivientes 2026', Ivonne Reyes veía como su sueño de ganar el reality se truncaba el pasado 26 de mayo cuando, durante una de las exigentes pruebas de recompensa, sufría una aparatosa caída por la que tuvo que ser evacuada de urgencia. Dos días después se confirmaba que la venezolana tenía que abandonar Honduras de inmediato para regresar a España y ser operada de una pierna, poniendo así punto y final antes de lo esperado y de la peor manera posible a la aventura.

Ha sido la propia presentadora la que, a través de sus redes sociales, ha confirmado este martes que ya ha pasado por quirófano y que se encuentra bien, aunque todavía le queda una larga recuperación por delante. "Hay que hacer una parada en el camino para recuperar y volver con más fuerza, pero no pasa nada, tú en eso eres experta.Gracias por dejarte la vida en cada prueba cada día de esta aventura.Has sido un orgullo, la mejor elección y nuestra ganadora! Si no te llega a parar la lesión, te vienes con el cheque y habiendo conquistado la isla entera. Te queremos, guerrera!" es el mensaje de una cuenta de fans que ha compartido en Instagram junto a varias imágenes desde el hospital, en el que cuenta con el apoyo y compañía de su hermana y de su hijo Alejandro Reyes.

Un duro revés al que Pepe Navarro ha reaccionado con absoluta indiferencia a su llegada de Ibiza junto a su novia Verónica Schmidt, con la que mantiene una discreta relación desde hace más de un año: "Deja ya esos temas..." ha expresado visiblemente molesto al ser sorprendido por las cámaras a última hora de la noche de este martes en el aeropuerto, asegurando que "no sé nada" sobre la intervención de Ivonne ni su abandono del reality.

"Pero bueno, qué barbaridad. Es que no sé de qué me habláis. Yo no tengo nada que decir de eso, el médico es el que tendrá que decir algo, ¿no?" ha zanjado tajante, evitando además revelar cómo se encuentra él y cómo va su historia de amor con Verónica, que ha optado por mantenerse en un segundo plano en todo momento. ¡Dale al play y no te lo pierdas!