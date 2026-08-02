Poty Castillo arropa a Paula Echevarría en su momento más difícil

MADRID, (CHANCE)

Paula Echevarría atraviesa uno de los capítulos más duros de su vida tras el repentino fallecimiento de su padre, Luis Ángel Echevarría, una figura fundamental para la actriz y uno de sus pilares más importantes: "Después de ti, ¿qué papá? Tengo el corazón roto... intentaré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que no quedará igual.. ya nunca será el que era.. porque me faltas tu papi", escribía en sus redes sociales.

Quienes conocen a Poty saben que siempre ha demostrado estar presente cuando sus amigos atraviesan situaciones complicadas y, en esta ocasión, ha querido pronunciarse sobre el fallecimiento del padre de Paula Echevarría, a los 76 años de edad: "Desgraciadamente ha fallecido Luis, un gran amigo, un gran hombre y un gran padre". Mostrando el impacto que ha generado en todo el entorno, declaraba: "Nos hemos quedado todos descolocados. Está destruida Paula, la pobre".

En una circunstancia tan delicada como esta, su cercanía humana es, sin duda, uno de los mayores consuelos para quienes forman parte de su entorno como es la madre de Echevarría y toda su familia a quienes le ha mandado un mensaje: "Le mandamos desde aquí a Paula un beso y todo nuestro cariño a Elena, a la madre y a toda la familia".

Aunque la pérdida de Luis deja un vacío enorme, el tiempo, el apoyo de quienes la quieren y los recuerdos compartidos ayudarán, poco a poco, a recomponerse y a seguir adelante con la fortaleza que siempre ha demostrado.