Rosa Benito, visiblemente molesta con la docuserie de Rocío Jurado: "Quiero decir una cosa pero me callo"

MADRID, 23 Jun. (CHANCE) -

Rosa Benito ha sido la última de la familia Mohedano-Ortega-Jurado en reaccionar a los dos grandes homenajes a la figura de Rocío Jurado cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento. El primero, una serie documental que lleva por título 'La más grande' -que se estrena este 25 de junio en Movistar Plus-, en la que ha participado activamente Rocío Carrasco y en la que no ha contado con ningún miembro del clan a pesar de que sí se habría ofrecido una pequeña intervención tanto a José Ortega Cano como a Amador Mohedano que ellos habrían rechazado por cómo está planteado el proyecto y por los desplantes que la primogénita de la artista les habría hecho una vez más.

El segundo, un biopic para RTVE que se está rodando en Chipiona y que, con Carmen Raigón y Susana Córdoba como actrices que interpretarán a la cantante, Martiño Rivas en la piel de Pedro Carrasco, y Miguel Hermoso como el padre de Gloria Camila, recreará los episodios más importantes de la vida personal y la carrera musical de la icónica artista.

Y sobre ninguno de ellos se ha querido pronunciar Rosa que, visiblemente molesta, ha asegurado que "no te voy a contestar", repitiendo la misma frase en varias ocasiones sin revelar si tiene curiosidad por ver el documental y la serie -ya que trabajó durante muchos años codo con codo con Rocío, con la que siempre tuvo una relación muy especial- ni qué le parece que no hayan contado con nadie de la familia.

"Ay de verdad. Perdona ¿eh? Que no te voy a contestar, de verdad, tengo muchas cosas que hacer. ¿Con el calor que hace qué hacéis en la calle? Cómo se nota que no hay noticias... Cómo se nota que no hay noticias, qué aburrimiento, hijo" ha expresado, antes de lanzar un enigmático mensaje al hecho de que nadie de la familia participe en ambos proyectos: "Quiero decir una cosa, pero me callo" ha sentenciado a su llegada a casa. ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!