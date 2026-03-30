MADRID, 30 Mar. (CHANCE) -

Completamente recuperada del problema de salud que sufrió a principios de año cuando se encontraba disfrutando de unas vacaciones en la isla canaria de La Graciosa con su novio José Luis Cabrera y su amiga Isabel Jiménez, y por el que estuvo ingresada en un hospital de Lanzarote durante 13 días, Sara Carbonero ha reaparecido presumiendo de su faceta más especial, la de mamá.

Volcada en los dos hijos que tiene en común con Iker Casillas, la periodista no se ha perdido este fin de semana el prestigioso torneo infantil de LaLiga Futures en el que su primogénito, Martín Casillas, ha tenido un papel más que destacado como portero del Real Madrid, demostrando que a sus 12 años ha heredado el talento bajo palos de su famoso papá y que tiene un futuro más que prometedor en el mundo del fútbol.

Vibrando como una aficionada más y animando en cada una de las jugadas desde las gradas, donde disfrutó del campeonato acompañada por su hijo Lucas, su hermana Irene Carbonero y su sobrino, Sara ha vuelto a dar una lección de moda en clave 'sport', confirmando por qué está considerada una de las reinas del 'street style' en nuestro país.

Siempre impecable, la de Corral de Almoguer ha lucido un look ideal protagonizado por uno de los 'must' de esta temporada: el pantalón cargo, que ha vuelto con más fuerza que nunca y que, ya sea combinado con zapatillas deportivas o con sandalias de tacón, con un top arreglado o con una camiseta de algodón, destaca por su versatilidad y se convierte en una opción perfecta para cualquier ocasión.

El de Sara, un diseño gris plomo de corte ancho con pinzas en la parte delantera y maxi bolsillos en el lateral que nos ha encantado y que tiene pinta de ser más cómodo imposible. Y aunque todavía no hemos localizado de qué marca es, en tiendas como Zara, Mango, Lefties, o Massimo Dutti encontramos varias opciones similares a precios de lo más interesantes.

Apostando por la comodidad, la periodista lo ha combinado con una sudadera de algodón de cuello redondo en color crema, una cazadora vaquera clarita tipo biker con cierre en cremallera, y deportivas, completando su outfit 'futbolero' con una gorra negra, una mochila al tono y unas gafas de sol, el complemento favorito de la manchega.