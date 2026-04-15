Sara Carbonero rompe su silencio tras la muerte de su madre con un desgarrador mensaje

MADRID, 15 Abr. (CHANCE) -

Sara Carbonero ha reaparecido en redes sociales con el que puede considerarse su primer gesto público tras la reciente muerte de su madre. Lo ha hecho a través de una historia de Instagram en la que comparte un fragmento de la versión que Dani Fernández ha hecho de "Si no te hubieras ido", el emblemático tema de Marco Antonio Solís, una elección nada casual que deja entrever el momento emocional que atraviesa la periodista.

En lugar de poner palabras a su dolor, Sara ha preferido expresarse a través de la música. La canción, convertida en himno del duelo y la ausencia, encaja de forma casi quirúrgica con la pérdida de una figura tan esencial como una madre. Versos como "La gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal" reflejan a la perfección esa sensación de desconexión con el mundo cuando la vida sigue como si nada mientras uno permanece anclado en el duelo. También resuenan con especial fuerza frases como "Era tan diferente cuando estabas tú" o "No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar", que parecen describir el vacío que deja la ausencia materna en el día a día de Sara.

"Si no te hubieras ido, sería tan feliz", repite la canción a modo de estribillo, condensando en una sola línea la nostalgia, la rabia y la tristeza que se mezclan en cualquier proceso de duelo. Al elegir precisamente este tema y compartirlo con sus seguidores, Sara Carbonero parece encontrar en la voz de Dani Fernández y en las palabras de Marco Antonio Solís el vehículo perfecto para expresar lo que ahora mismo resulta imposible decir en primera persona. Una forma delicada, íntima y profundamente simbólica de mostrarse al mundo sin necesidad de hablar.