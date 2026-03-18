Sheila Casas, su reveladora respuesta a si Mario y Melyssa Pinto tienen planes de boda: "Que viva el amor"

Sheila y Christian Casas durante el estreno de ‘Zeta’, la nueva película protagonizada por su hermano Mario Casas - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Mar. (CHANCE) -

Confirmando que su relación con Mario Casas está plenamente afianzada y va viento en popa un año después de salir a la luz, Melyssa Pinto ha querido arropar a su novio este martes en el estreno de su última película, 'Zeta', en el madrileño cine Callao. "La verdad es que estoy muy contenta. Poco a poco, pero tampoco hay que demostrarlo, o sea, estar enamorados no significa tener que mostrarlo" confesaba la influencer respecto a su decisión de no posar juntos en el photocall en un día tan especial para el actor.

Y como no podía ser de otro modo, demostrando que la familia Casas es una auténtica piña, tampoco se han perdido la première Sheila y Christian Casas, felices por el gran momento profesional que atraviesan sus hermanos Mario y Óscar: "Estamos orgullosísimos de los dos. Y esperamos que siga así mucho más".

También en lo personal, ya que como ha confirmado la ex de Álvaro Muñoz Escassi, el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' está enamoradísimo de Melyssa aunque por el momento eviten posar juntos ante las cámaras. "La cosa es que no sienta lo mismo que siente todo el mundo cuando se ha enamorado. Pero bueno, se tiene que respetar cuando las personas no quieren transmitir públicamente pues su amor, ¿no?" ha expresado.

¿Nos sorprenderán con una boda dentro de poco? "Que sepamos nosotros... nosotros no sabemos nada. Pero nos haría ilusión. Sí, claro, nos haría ilusión. Que viva el amor siempre" ha exclamado con una gran sonrisa. "O la de Óscar (y Ana Mena) pues ojalá. También, también" ha añadido, evitando sin embargo revelar si como se ha publicado la instagrammer ha dejado su apartamento en el centro de Madrid y ya vive con Mario en su chalet a las afueras de la capital: "¿Sabéis qué pasa? Que nos estáis preguntando a nosotros si eso les compete, que conteste la pareja, no nosotros" ha esquivado.

Cambiando de tema, Sheila ha comparado el posado de su hermano y su madre en los Premios Goya con el de Jacob Elordi y la suya en los Oscar, bromeando con que su hermano "lo puso de moda antes. Estaba mi madre preciosa, estábamos súper orgullosos. Y era realmente, nosotros estábamos viendo los Goya por nuestra madre".