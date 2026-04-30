Tamara Gorro responde, ¿qué opina Cayetano de la relación de su sobrina Tana Rivera y Roca Rey?

MADRID, 30 Abr. (CHANCE) -

Cuando pensábamos que la historia de amor de Tamara Gorro y Cayetano Rivera era un camino de rosas y que la pareja sobrellevaba a la perfección la distancia -ya que ella vive en Madrid y él en Sevilla- y sus respectivos compromisos laborales y familiares para disfrutar al máximo de su relación, la revista 'Diez Minutos' ha sorprendido publicando unas imágenes de la pareja protagonizando una 'pelea de enamorados' en la estación del AVE de la capital andaluza durante la última visita de la influencer al torero.

Justo después, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' ha hecho otro revelador movimiento que ha compartido con su 'familia virtual' en Instagram: dejarlo todo durante unos días para irse de viaje sola con su caravana -a la que llama 'la gorroneta'- a un lugar de costa de nuestro país y conectar consigo misma dando largos paseos, leyendo y descansando, lo que ha desatado las especulaciones acerca de una posible crisis con el exmarido de Eva González.

Antes de su 'desaparición', Europa Press conseguía las primeras palabras sobre de Tamara sobre el incipiente noviazgo de Cayetana Rivera, y Andrés Roca Rey. Y aunque no ha querido desvelar qué opina su novio de que su sobrina favorita se haya enamorado de un torero -"¿cómo me preguntas qué le parece a Cayetano? Eso se lo tienes que preguntar a Cayetano" ha afirmado rotunda-, sí ha confesado que "aunque no los conozco personalmente, me parecen dos chicos guapísimos, majísimos, jovencísimos".

"Yo creo que son una pareja bonita. Que son jóvenes, ¿no? No tendrán ahora recorrido para elegir y vivir... ¡Que vivan, que vivan!" ha exclamado.

Además, y aunque ya lo desmintió dolida en su día, la creadora de contenido ha vuelto a negar que se haya comprado una mansión de 5,7 millones de euros: "Me ha molestado porque yo soy una persona que nunca he dicho lo que tengo o dejo de tener. Entonces sí no lo dices tú nadie tiene que decir esas cosas. Que aparte que es mentira, es que no me he comprado eso, y eso es una atrocidad" ha sentenciado.

De ahí que haya decidido tomar medidas legales para protegerse. "Porque claro, me pueden venir y decir, ¿y esto? y yo tengo que demostrar. Yo no tengo ni idea, yo estoy asesorada, yo lo hubiese dejado así, lo desmiento y ya está. Pero no me gusta y creo que siempre lo he dicho, me conocéis, que me gusta proteger mucho a los míos y a mí misma y ya está. Lo que uno tiene pues a nadie le importa. Hay gente que puede ser un poco más ostentosa y es lícito, pero no, yo no, yo no soy eso" ha explicado.