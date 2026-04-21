Tana Rivera, radiante, recorre el Real de la Feria de Abril sin rastro de Roca Rey

MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

Protagonista de los títulares de la crónica social en los últimos días, Tana Rivera ha reaparecido radianten en el primer día de la Feria de Abril de Sevilla. Feliz en una nueva etapa de su vida que está compartiendo al lado del diestro Roca Rey, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo demostró que es toda una experta en montar a caballo recorriendo el albero como una verdadera amazonas.

Luciendo la mejor de las sonrisas y completamente al margen de todo lo que se ha comentado sobre su vida privada y la del torero en los últimos días, la joven disfrutó del primer día de feria en compañía de amigos junto a los que mostró su lado más natural. Aunque sin rastro del torero peruano, Tana sí que estuvo acompañada por parte de su familia con la que se reencontró durante su paseo por el Real. En esta ocasión Tana se reunió con Lourdes Montes y su hijo Curro con el que la joven estuvo especialmente cercana y cariñosa demostrando la maravillosa relación que mantiene con el pequeño a pesar de la diferencia de edad. Con ellos estuvo charlando durante unos minutos hasta que retomó el paseo por la Feria.

Siempre muy discreta con su vida más personal, Tana estaría disfrutando de esta nueva historia de amor con Roca Rey con la aprobación de su círculo familiar más cercano y es que hace tan solo unos días el diestro triunfaba en La Maestranza de Sevilla ante los ojos de Francisco Rivera y Lourdes Montes que no dudaron en ovacionar la faena del torero entre vítores y aplausos. Por el momento, la pareja prefiere seguir disfrutando de esta incipiente relación con prudencia, pero compartiendo mucho de su tiempo junto a los amigos que tienen en común y que están felices con esta nueva relación.