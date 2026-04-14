Tomás Páramo asegura que Roca Rey estaba soltero cuando empezó con Tana y revela su llamada a Fran Rivera

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -

Separándose de sus hijos por unas horas para asistir al primero de los cuatro conciertos que Rosalía dará en Barcelona centro de su gira mundial 'Lux Tour 2026', María García de Jaime y Tomás Páramo han regresado a Madrid visiblemente cansados, pero con el corazón lleno después de haber disfrutado de esta escapada exprés tgan especial en pareja. "La verdad es que ha sido impresionante, una obra de arte, la verdad brutal. Una súper artista, la verdad" han reconocido emocionados nada más aterrizar en la capital para reencontrarse con sus pequeños Tomy, Catalina, y Federico.

Íntimos amigos de Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey desde hace años, y testigos de cómo surgió su historia de amor, los influencers se han mostrado de lo más discretos cuando la prensa les ha preguntado por la pareja del momento, aunque sí han confirmado entre líneas su relación.

"Nosotros no tenemos nada que decir, la verdad. Yo creo que no es nuestra historia, con lo cual tendrán que hablar ellos. Pero bueno, bien. Nosotros les queremos un montón porque son de nuestros mejores amigos, así que todo lo bueno que le pase siempre a nuestros amigos nos alegraremos" han expresado con una sonrisa.

Lo que sí ha querido dejar claro Tomás es que Roca Rey ya había roto su relación con la mexicana Marina Díaz y estaba soltero cuando su amistad con Tana se convirtió en algo más: "Por supuesto, claro que sí. Se conocían Tana y la exnovia, pero nada más, eran de la misma pandilla y punto. Yo creo que a la gente le encanta hablar" ha asegurado.

Además, el creador de contenido también ha aclarado que la llamada telefónica del peruano a su 'suegro' Franisco Rivera la pasada Semana Santa no fue exactamente para pedirle permiso para salir con su hija. "Bueno, yo creo que las cosas se sacan un poco de quicio, lo de pedir permiso. Yo creo que al final, dentro del mundo del toro, al final entre los toreros se respetan mucho, y más cuando es un torero mayor que tú. Entonces yo creo que es más hablar de una situación en concreto, más que pedir permiso. Me parece algo bonito porque lo de pedir permiso para salir con tu hija parece que es algo como del siglo XIX" ha explicado, desvelando que el gesto de Roca Rey "es más una cuestión de respeto y admiración" al padre de Tana por su pasado como torero.

Y tras reconocer que ven "muy felices" a la nieta de Carmen Ordóñez y al peruano, Tomás y María también se han pronunciado sobre el complicado momento que vive su compañera María Fernández-Rubíes tras perder el bebé que esperaba: "Una cosa horrible. Yo creo que eso siempre es una pena y la verdad que le hemos mandado mucho ánimo porque es una situación bastante complicada. Está triste"

"Está triste, pero intentándolo llevar lo mejor y sobre todo en estas situaciones, al final pensar que todo pasa por algo. Quizá luego podían pasar cosas más graves, así que bueno, a cuidarse, que yo creo que se tiene que cuidar mucho y pasar esta etapa difícil" han concluido emocionados.