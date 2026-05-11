Tomás Páramo y María García de Jaime explican quiénes sí y quiénes no estuvieron en la comunión de su hijo

MADRID, 11 May. (CHANCE) -

Con un extenso grupo de amigos entre los que se encuentran algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, María García de Jaime y Tomás Páramo han contado con muchos de ellos para la celebración de la Primera Comunión de su hijo Tomi, un día muy especial para su familia. Tras la publicación de algunas de las fotografías más especiales de ese día, han sido muchas las especulaciones sobre quienes fueron los asistentes a la fiesta en la que hubo algunos de los protagonistas de la crónica social de las últias semanas.

En esta ocasión el matrimonio acudía a la entrega de los Premios Castizos en la capital madrileña y lo hacía con la mejor de las sonrisas revelando algunos de los detalles de la comunión de su hijo frente a las cámaras. "Sí, por supuesto. Son parte de nuestra familia y era un día para celebrar con familia y con nuestros amigos más queridos" sentenció la pareja sobre la presencia de Andrés Roca Rey y Tana Rivera en la celebración. Además, explicaban cómo está llevando el diestro la recuperación tras la grave cogida que sufrió en La Maestranza de Sevilla: "La verdad que recuperándose muy bien y ya preparando su reaparición. Gracias a Dios evolucionando genial".

Además de los muchos invitados, también hubo algunas ausencias especialmente marcadas que María y Tomás no han dudado en explicar acabando así con cualquier especulación posible: "Es muy amiga nuestra pero justo le coincidió con otra comunión, así que nada. La comunión de su sobrino. Era muy importante también para ella, así que no pudo estar en las dos". En cuanto a la presencia o no de Victoria Federica con la que el matrimonio comparte también una gran amistad, sentenciaron: "Estuvimos todos, estuvimos todos".