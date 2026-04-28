El último comunicado de Roca Rey tras su grave cornada: alta hospitalaria y recuperación en casa

MADRID, 28 Abr. (CHANCE) -

Andrés Roca Rey abandonaba el hospital por su propio pie tras la grave cogida sufrida en la Maestranza de Sevilla y, muy agradecido, dedicaba unas palabras de cariño a quienes han estado pendientes de su evolución antes de poner rumbo a casa, donde continuará su recuperación bajo supervisión médica.

En el comunicado difundido por su equipo, se informa de que el torero "ha recibido en el día de hoy el alta hospitalaria y continuará el proceso de recuperación desde su domicilio, donde permanecerá bajo seguimiento médico y pendiente de la evolución de la herida, para la que se le mantiene un drenaje como parte del tratamiento establecido". Es decir, deja el hospital, pero sigue sometido a controles y cuidados específicos mientras la lesión termina de cicatrizar.

El texto subraya, además, el profundo agradecimiento del diestro hacia el personal sanitario: "El torero quiere trasladar su más sincero agradecimiento al equipo médico y a todo el personal sanitario del hospital por la profesionalidad, dedicación y atención recibidas durante estos días". Una forma de reconocer el trabajo de quienes le han acompañado desde la misma tarde de la cornada hasta este momento clave en su recuperación.

Roca Rey también pone el foco en el apoyo humano y el cariño que ha sentido desde fuera del hospital: "Asimismo, Roca Rey desea agradecer las innumerables muestras de cariño y preocupación recibidas, así como el interés mostrado por los medios de comunicación, compañeros, profesionales y aficionados de todo el sector taurino, que han estado pendientes de su evolución desde el primer momento". El torero, muy consciente del impacto que su percance ha tenido entre la afición, hace extensivo este agradecimiento a todos los que han enviado mensajes y se han interesado por su estado.

El comunicado concluye explicando que el diestro "afronta ahora esta nueva fase de recuperación con tranquilidad y siguiendo estrictamente las indicaciones médicas", dejando claro que su prioridad inmediata es recuperarse bien, sin precipitar plazos de reaparición. Con el alta en la mano, un drenaje aún colocado y la rehabilitación por delante, Roca Rey inicia desde casa la parte más larga, pero también más esperanzadora, del camino de vuelta a los ruedos.