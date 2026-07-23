MADRID, 23 Jul. (CHANCE) -

El protocolo tradicional ha dejado de ser el punto de partida a la hora de organizar una boda, ahora se apuesta por la creación de una experiencia inmersiva, única y altamente personalizada. El 'Sí, quiero' de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden es un ejemplo de cómo las parejas actuales buscan que el espacio donde celebren su amor sea el primer gran reflejo de su identidad.

Ya no se busca un espacio bonito donde cenar, quieren un escenario idílico que cuenta una historia, su historia, y que sorprenda a sus invitados desde el primer minuto. Por eso, la tendencia actual y el foco para los próximos compromisos matrimoniales es la personalización absoluta y la ruptura con lo predecible.

Según los datos del Informe del Sector Nupcial 2026 de Bodas.net reflejan este cambio de mentalidad en las parejas actuales. Ahora, la personalización del entorno se ha consolidado como una de las prioridades absolutas para el 69% de los novios, pero... ¿cuáles son las tendencias en localizaciones que están marcando el ritmo esta temporada?

EXPERIENCIAS DE FIN DE SEMANA PARA CELEBRAR LA BODA QUE SIEMPRE TE HABÍAS IMAGINADO

El concepto de 'bodas festivaleras' se ha impulsado en los últimos meses, una celebración que va más allá de las 24 horas tradicionales: complejos integrados en parajes naturales únicos, los resorts de campo o los alojamientos de formato glamping lideran esta corriente.

El 41% de los novios eligen este tipo de formatos, que encajan de lleno con la preferencia por espacios ajardinados, permitiendo enlazar la preboda, el gran día y un brunch postboda en un ambiente relajado y con alojamiento integrado. Complejos como Natura Village Castell Montgrí o las propuestas de formato glamping como Holacamp Garrofer, permiten vivir esta experiencia al máximo en la que los invitados se olvidan de todo durante unos días.

ARQUITECTURA CON 'FACTOR WOW' PARA EL 'SÍ, QUIERO'

El informe también revela que el 40% de las parejas busca un lugar ideal con características muy específicas donde el efecto sorpresa es clave para cautivar a todos los asistentes. En esta línea, la reconversión de espacios históricos vive su época dorada con propuestas tan disruptivas como el espectacular Jardí Botànic Marimurtra, donde el altar se funde con la vegetación al borde de un acantilado.

'BEACH CLUBS' DE DISEÑO FRENTE AL MAR PARA QUE LOS INVITADOS DE TU BODA DISFRUTEN DE UN LUGAR PARADISÍACO

El concepto de boda en la playa ya lo conocíamos, pero ahora se ha transformado, pasando de una simple carpa en la arena a la exclusividad de los beach clubs premium bajo el concepto de 'barefoot luxury' con sus terrazas infinitas y zonas lounge.

La opción elegida por el 4% de las parejas españolas es el estilo costero, una cifra que aunque no se sitúe entre los estilos más demandados deja claro que la tendencia está ahí. Lugares exclusivos como Sublim Beach Club en Málaga o Las Dunas Beach en Cádiz personifican a la perfección este concepto de lujo descalzo junto al mar.

ROMANTICISMO PREMIUM PARA CELEBRAR LA UNIÓN DE LOS NOVIOS

Los espacios que siguen liderando la zona de celebración son las fincas: el 28% de los novios buscan el equilibrio entre el peso de la historia y una infraestructura premium como son los castillos y antiguos conventos patrimoniales, que se están convirtiendo en los favoritos.

Rincones llenos de historia y elegancia como el Castillo de Viñuelas, el sobrio y majestuoso El Antiguo Convento de Boadilla del Monte, o fincas patrimoniales como Ses Cases de Sa Font Seca, ilustran a la perfección esta demanda de exclusividad con tradición.

BODEGAS QUE FUSIONAN VANGUARDIA Y SOLERA PARA UNA BODA DE ENSUEÑO

Las parejas que priorizan la estética y el ambiente general buscan ahora el sector vinícola para celebrar su gran día. Actualmente, triunfan dos vertientes muy claras en este tipo de celebraciones: por un lado, un 18% de las parejas prefiere la tendencia del minimalismo -una opción que sube al 26% entre la Gen Z- con bodegas de autor de estructuras acristaladas y líneas limpias integradas en el paisaje como la Bodega Katxina.

Por otro lado, el favorito es la apuesta por una estética más tradicional, que eligen el 35% de los novios en general y que escala hasta el 43% en el caso de las parejas Gen Z, encontrando su máxima representación en espacios de corte clásico y andaluz como Bodegas Salado.

ESPACIOS INDUSTRIALES URBANOS PARA CELEBRAR EL 'SÍ, QUIERO'

De forma muy notable, la Generación Z prefiere un estilo de boda minimalista y moderno, mientras que los novios más cosmopolitas eligen naves diáfanas y espacios polivalentes en el centro de las ciudades. Estos espacios funcionan a la perfección gracias a sus estructuras desnudas de estética neoyorquina que permiten personalizar la iluminación arquitectónica y el diseño interior por completo, ganando especial fuerza para las bodas de otoño e invierno. Un referente idóneo para este estilo urbano y versátil es ABC Espacio en Madrid, que permite transformar sus áreas diáfanas según la personalidad de cada pareja.

Las bodas han dejado de girar únicamente en torno al lugar para convertirse en una auténtica experiencia. Hoy, las parejas buscan escenarios con personalidad, propuestas que reflejen su estilo y rincones capaces de convertir su gran día en un recuerdo inolvidable. Desde espacios rodeados por naturaleza hasta enclaves con historia o diseños de vanguardia, la clave está en encontrar un lugar que hable de ellos y haga que cada celebración sea única.