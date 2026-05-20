MADRID, 20 May. (CHANCE) -

¿Te imaginas que existan instalaciones diseñadas para estimular el espíritu creativo a través de la tecnología y el movimiento en las que el visitante abandone su rol de espectador para participar en un entorno de creación en tiempo real? Sí, suena demasiado bien, pero es real y es un planazo para que disfrutes al máximo si vives en Madrid o si tienes pendiente una visita a la capital.

IKONO, el espacio que revolucionó el ocio en Madrid, ha anunciado nuevas experiencias inmersivas en su sede en Madrid con las que invita a todos sus asistentes a jugar como cuando eran niños. Una renovación que supone el cambio más ambicioso en el recorrido del espacio desde su apertura en 2020, consolidándose así como el centro de referencia de la compañía tras su crecimiento internacional.

LAS NUEVAS PROPUESTAS DE IKONO PARA HACER EN MADRID

Si eres de los que les apasiona jugar con las luces, 'Light Painting' es la tuya. Inspirada en la técnica de Picasso y Gjon Mili, en esta experiencia generarás composiciones visuales efímeras mediante tus propios gestos. Por otro lado, 'Silver Balloons' utiliza espejos y globos metálicos para proponer un juego de perspectivas e ilusiones ópticas que cambian y evolucionan según el movimiento del público por la sala.

Estas nuevas propuestas también incluyen entornos dinámicos: espacios como 'Light Portal' introducen lienzos visuales que reaccionan físicamente a la presencia del usuario, convirtiendo el recorrido en un diálogo sensorial y participativo. Además, también está presente la cultura arcade: enfocado en reivindicar el componente lúdico compartido como una herramienta de conexión entre las personas, 'Retro Arcade' integra una visión contemporánea de los videojuegos clásicos.

LAS EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE IKONO: “UNA FORMA DE RELACIONARNOS, DESCUBRIR Y EXPERIMENTAR”

¿A qué responde esta apuesta por la interactividad? A una filosofía que más allá del entretenimiento convencional. En IKONO entienden el juego "no como algo asociado únicamente a la infancia, sino como una forma de relacionarnos, descubrir y experimentar desde otra perspectiva también en la vida adulta", resalta David Troya, director creativo y cofundador de la marca.

Con esta inversión, no solo buscan fidelizar al público local que impulsó su crecimiento, sino también posicionar a Madrid como el escaparate de las últimas tendencias en ocio inmersivo en Europa. Fue en 2019 cuando IKONO nació en Sevilla, pero su apertura en Madrid le permitió validar un modelo de negocio basado en la intersección de arte, el juego y la exploración sensorial. Ahora, transforma su espacio original en Madrid para que todos los invitados jueguen como cuando eran niños... ¿Te apuntas?