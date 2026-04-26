Salir con tu bebé este verano sin cargar con media casa encima ya es posible... y, sí, cambia todo

MADRID, 26 Abr. (CHANCE) -

Andar por las calles de tu ciudad, ir a la playa, al parque o a cualquier espacio con tu bebé es una tarea aparatosa y todos lo sabemos. No es fácil cargar con el carrito, la bolsa con la muda limpia, biberones, juguetes y un sinfín de elementos portátiles que necesitamos sí o sí para tener todo bajo control. Por eso, simplificar el cuidado del bebé fuera de casa se ha convertido en un sueño para muchos padres, pero ¿es posible? Te adelantamos que sí.

DOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE DISEÑO COMPACTAS PARA RUTINAS CLAVE DEL CUIDADO DE NUESTROS PEQUEÑOS

Cybele Star, start up española especializada en soluciones portátiles para la alimentación e higiene del bebé, ha llegado a nuestra vida para hacérnosla mucho más fácil. Sí, como lees. Ha lanzado dos soluciones tecnológicas de diseño compactas de bolsillo para rutinas clave del cuidado de nuestros pequeños como son la alimentación y la higiene.

Por un lado, el calienta biberones portátil Stellar, del tamaño y peso de una naranja, que apenas pesa 300 gramos y permite calentar el biberón en 3 minutos. Además, gracias a su batería, permite que lo usemos hasta una decena de veces (más que el promedio diario de lo que necesita el bebé) ¿Y si hay qué cargarlo? No hay de qué preocuparse, ya que con el USB se puede conectar al portátil, al coche o a cualquier puerto USB a mano, sin necesidad de enchufes. Perfecto para llevarlo a todos sitios.

Por otro, el esterilizador portátil UV Lumen, que elimina en 1 minuto el 99,9% de gérmenes y bacterias mediante luz ultravioleta, sin agua ni complicaciones. A diferencia de otros dispositivos de su categoría, su diseño portátil y versátil permite desinfectar no solo chupetes o tetinas, sino también biberones, accesorios de alimentación y otros objetos de uso diario del bebé. Además, pesa solo 128 gramos... ¡menos que un Iphone! Lo que quiere decir que lo podemos meter en cualquier bolso o bolsillo, ofreciendo hasta 120 usos por carga con un tiempo de recarga de apenas de 2 horas.

LA ALIMENTACIÓN Y LA HIGIENE DE NUESTROS BEBÉS DEJA DE SER UNA TAREA TEDIOSA FUERA DE CASA GRACIAS A ESTAS DOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Soluciones que se integran como un gadget tecnológico más, como si de un smartphone o unos buds se tratase, y lo mejor de todo es que están disponibles online en su tienda directa, por lo que no hace falta desplazarse hasta ningún espacio físico para conseguirlos.

Ambos productos irrumpen en el sector del ‘baby tech’ para llegar a familias que viven hoy una crianza más móvil, con rutinas más exigentes, más desplazamientos y una menor disposición a renunciar a su estilo de vida anterior. Sobre todo, para esos padres todoterrenos que de la guardería van al parque, a dar un paseo por las calles de su ciudad o simplemente quieren estar tranquilos cada vez que salgan de casa y cargar con el menos peso posible.

Esta nueva generación de productos frente a las propuestas tradicionales cuenta con las certificaciones necesarias para su comercialización en Europa y, en el caso del calienta biberones Stellar, tiene certificación Food Contact, lo que se traduce en que es un material apto para estar en contacto con alimentos. Además, cuentan con el respaldo de instituciones como el centro de salud especializado BMUM de Madrid... y, por si esto fuera poco, cuentan con la colaboración de Ecoembes para reducir su impacto ambiental.

Se acabó llevar mil aparatos -pesados y voluminosos- los días que disfrutemos con nuestros pequeños. Cybele Star ha llegado a nuestras vidas ofreciéndonos unas soluciones portátiles y tecnológicas que nos harán el día a día mucho más fácil. La pereza antes de salir de casa se queda al cerrar la puerta y el disfrute se abre paso en un mundo cada vez más capacitado para las necesidades de cada uno... ¿cuál va a ser el primer plan con tu bebé con estas soluciones?