MADRID, 25 May. (CHANCE) -

Desde 1998, Clarins colabora con Aldeas Infantiles SOS mediante una donación anual que permite apoyar diferentes proyectos destinados a mejorar la vida de niños en situación de vulnerabilidad. En esa labor de reconocer y apoyar a personas y asociaciones comprometidas con el bienestar infantil en todo el mundo, la marca ha celebrado un año más el Premio Clarins por la Infancia, otorgado a Susana Cañas Rey.

SUSANA CAÑAS REY RECIBE EL PREMIO CLARINS POR LA INFANCIA 2026 POR SU COMPROMISO CON LA INFANCIA VULNERABLE

Fue el pasado jueves 21 de mayo de 2026 cuando tuvo lugar la entrega del premio en el emblemático Hotel Palace de Madrid a Susana Cañas Rey por su admirable compromiso y dedicación en favor de la infancia y de las personas más vulnerables.

La premiada destaca por su profunda sensibilidad humana y por una trayectoria marcada por la entrega, la generosidad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan. Su labor, desarrollada con cariño, respeto y compromiso, ha dejado una huella muy especial en la vida de numerosas personas, convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad y de esperanza.

CARMEN LOMANA, MADRINA DEL PREMIO CLARINS POR LA INFANCIA 2026

Carmen Lomana, empresaria y una de las celebrities más reconocidas a nivel nacional, ha sido la madrina de esta edición, reflejando así su compromiso con iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más humana y comprometida con la infancia.

Con el deseo de que cada vez más empresas se unan a iniciativas solidarias como esta, Amaia Marquinez, Directora General de Clarins en España, está convencida de que los niños que crecen rodeados de amor, protección y oportunidades serán los adultos capaces de construir un futuro mejor y más feliz para todos.