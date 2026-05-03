MADRID, 3 May. (CHANCE) -

Hay tendencias que nacen en la pasarela y otras que, casi sin hacer ruido, terminan dominando el street style. Las bailarinas de rejilla pertenecen a esta segunda categoría: un regreso silencioso que, en cuestión de meses, ha pasado de ser un detalle puntual a convertirse en una de las tendencias más reconocibles de la temporada.

A primera vista, podrían parecer una reinterpretación más de las clásicas bailarinas. Sin embargo, hay algo en su diseño que cambia por completo las reglas del juego. La rejilla —ligera, casi imperceptible— transforma un zapato tradicional en una pieza contemporánea, capaz de encajar tanto en un look relajado de día como en una propuesta más elegante. Es esa dualidad, entre lo sencillo y lo sofisticado, la que explica por qué están en todas partes.

En un momento en el que la moda apuesta por lo funcional sin renunciar a la estética, este calzado se posiciona como la respuesta perfecta. No buscan protagonismo, pero lo consiguen. No son excesivas, pero tampoco pasan desapercibidas. Y, sobre todo, encajan con esa idea de elegancia silenciosa que define el armario actual.

Parte de su éxito tiene que ver con cómo dialogan con otras tendencias. El auge del 'balletcore', que recupera elementos de la danza, encuentra en estas bailarinas una de sus expresiones más fáciles de llevar. Pero también conectan con el minimalismo de los años noventa y con esa manera de vestir aparentemente despreocupada donde cada prenda cumple una función concreta sin necesidad de recargar el conjunto.

¿El resultado? Un zapato que estiliza sin recurrir al tacón y que aporta textura y originalidad sin sobrecargar el look. No es casualidad que firmas de lujo y marcas accesibles hayan apostado por ellas casi al mismo tiempo. Desde versiones minimalistas en tonos neutros hasta diseños con tiras, hebillas o pequeños adornos, la tendencia se adapta a distintos estilos sin perder su esencia. Y es precisamente esa capacidad de reinterpretación la que asegura su permanencia más allá de una sola temporada.

En el fondo, las bailarinas de rejilla responden a algo que una simple moda pasajera. Hablan de un cambio en la forma de entender el vestir: menos rigidez, más ligereza; menos imposición, más naturalidad. Una manera de construir looks donde cada elemento suma sin necesidad de competir.

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Bailarina de punta redonda con estructura ligera confeccionada en material de cordón trenzado en tono camel. Pedro del Hierro (Precio: 49,95€)

Bailarina con cierre mediante lazo en la parte delantera y acabada en punta cuadrada. Zara (35,95€)

Bailarinas planas de mujer rejilla El Corte Inglés/Bimba y Lola (Precio: 86,20€)

Bailarinas con Tejido de malla y diseño de rejilla. Su punta es redonda y cierre de hebilla. Mango (Precio: 35,99€)