Capazo, con flecos, en forma de abanico Los cinco tipos de bolsos que elevarán tus ‘looks’ de verano 2026

MADRID, 26 Jul. (CHANCE) -

Los armarios de las mujeres con más estilo de este verano 2026 se han llenado de prendas como los pantalones capri, las siluetas estilo péplum o los vestidos plisados, entre otras. Sin embargo, lo que realmente termina de definir un buen look son, sin duda, los accesorios.

Esta temporada, los bolsos toman protagonismo en cualquier estilismo y destacan diseños llenos de textura, color y formas inesperadas. Ya sea para un día de playa, una cena al atardecer o un paseo por la ciudad, este complemento es (y será) tu mejor aliado. Toma nota de los cinco tipos de bolsos que te ayudarán a convertir cualquier 'outfit' básico en el más estiloso.

BOLSO DE CROCHET

Los bolsos de crochet se han convertido en un imprescindible que, verano tras verano, regresa. Su estética artesanal, ligada al estilo mediterráneo y el espíritu 'boho', lo convierte en un complemento perfecto para los meses de calor.

Este verano 2026, este tipo de diseños vuelven a reinterpretarse en distintos tamaños, colores y acabados demostrando que son aptos tanto para un look de playa como para un estilismo urbano, con un vestido de lino o un 'total look'. Lejos de tendencias pasajeras, los bolsos de crochet son un 'must'.

(Foto:"LOOK CROCHET")

Este diseño en color azul baby es idóneo para dar un toque diferencial a cualquier estilismo de verano. Cuenta con cierre de cremallera en la parte superior y asa con botón a presión. Pertenece a Sandro y está disponible por un precio rebajado de 45,50 €.

(Foto: "CROCHET")

BOLSO DE HOMBRO

Sea verano o invierno, los bolsos de hombro son siempre protagonistas en el guardarropa de las chicas más estilosas. Son versátiles, cómodos y perfectos para el día a día; sin embargo, este verano 2026 aparecen con siluetas relajadas, hechos con materiales de temporada o en colores más llamativos. Sin duda, se trata de un accesorio práctico con el que siempre ir bien vestidas.

(Foto: "LOOK HOMBRO")

Una de las grandes novedades de la temporada de Primavera-Verano 2026 es el bolso Le Pliage de Longchamp en formato hombro, por 320 euros. Está confeccionado en cuero, con herraje metálicos en color plateado oscuro, cuenta con forro de textiles reciclados y cierre de cremallera y botón. Disponible en un total de ocho colores perfectos para la temporada, como blanco, amarillo, verde o naranja, entre otros.

(Foto: "HOMBRO")

CAPAZO

El rey del verano en cuestión de bolso es, innegablemente, el capazo. Atemporal, funcional y con aires mediterráneos, cada verano vuelve este bolso tan artesanal. Si bien es cierto que hasta hace pocos años solo lo veíamos en zonas de playa y ciudades costeras, las grandes urbes de interior se han ido adueñando de esta tendencia.

Una de las firmas artesanales españolas que destaca por la fabricación de capazos es Sandra Freckled, que destaca por la producción artesanal de diseños en Ubrique y que podemos encontrarlos tanto en la web de la marca como en El Corte Inglés.

Este verano 2026, la diseñadora española que se encuentra detrás de esta firma homónima, se ha unido con Clinique para una edición limitada muy especial, convirtiéndose así en una de las colaboraciones más especiales del año. El bolso Manuelita de Sandra Freckled está confeccionado en papel trenzado, en tono natural y con detalles en cuero de color marrón. Cuenta con silueta pequeña de capazo, mantiendo así la original del mismo.

La colaboración Sandra Freckled x Clinique estará disponible, desde 119 €, en puntos de venta seleccionados y online de El Corte Inglés. El bolso podrá conseguirse por la compra de tres productos de la marca beauty, siendo dos de ellos de tratamiento, uno de ellos un sérum o una crema de Clinique Smart.

(Foto: "CAPAZO")

CON FLECOS

Los flecos no son solo un detalle decorativo, sino que en bolsos aportan movimiento y un aire 'boho chic' ideal para planes como festivales o conciertos (tan típicos en verano). Ya sea en una versión más discreta o en diseños XL, los bolsos de flecos tienen el poder de transformar cualquier look básico en uno cargado de personalidad y carácter.

El diseño Mini June Tote de Ba&sh se reinventa en una versión con flecos, elaborado en italia con pieles de ante. Disponible en color rosa, verde o marrón por 395 €, cuenta con cierre fruncido magnético, cadena de eslabones con charms característicos (como el logotipo, la espiga, el rombo…), una correa de cuero ajustable para llevar sobre el hombro o cruzado.

(Foto: "FLECOS")

BOLSO ABANICO

Los abanicos son otros de los 'must’ del verano y una de las siluetas más originales. Inspirados en la artesanía y con un toque mediterráneo, son ideales para dar un toque sofisticado a cualquier estilismo (incluso a uno de invitada). Se caracterizan por estar hechos de materiales naturales como la rafia o el mimbre y los encontramos en todo tipo de colores y tamaños.

(Foto: "LOOK ABANICO")

En Zahati encontramos este tipo de bolso trenzado en fibra natural y diseñado con una silueta semicircular, inspirada en la clásica forma del abanico. Es un básico especial del verano, al ser ligero, fácil de combinar y perfecto para todo tipo de ocasiones. En la web de la firma lo encontramos en un total de 20 colores por 65 €. Cuenta con cierre de imán y se puede personalizar con un cordón para llevarlo colgado, que se vende por separado.

(Foto: "ABANICO")