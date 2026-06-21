Carlota Melendi tiene la camisa artesanal más refinada de la temporada: versátil y ligera

MADRID, 21 Jun. (CHANCE) -

Hay prendas que elevan los looks sin necesidad de meter complementos ni accesorios, que con tan solo vestirlas se lucen solas y más ahora en esta época del año en la que se apuesta por la ligereza y la comodidad sin renunciar a presumir de un estilismo sofisticado. Carlota Melendi lo sabe y lo ha demostrado con una apuesta sencilla pero refinada que se convierte en un fondo de armario impecable.

Se trata de una camisa atemporal confeccionada en talleres españoles con un diseño exclusivo que aporta una sofisticación única: se trata de inspiración sartorial con una reinterpretación moderna de la clásica camisa de rayas.

LA CAMISA QUE DEMUESTRA QUE EL VERDADERO LUJO ESTÁ EN LA SENCILLEZ LA TIENE CARLOTA MELENDI

Esta 'camisa bib' por la que apuesta la creadora de contenido está confeccionada en un tejido de base blanco con finas rayas verticales en azul claro, que aportan ligereza visual y un aire fresco ideal para estos meses del año.

La pieza destaca por su amplio canesú frontal en contraste blanco, que se extiende desde el cuello hasta el pecho formando una pieza estructurada de líneas geométricas. En cuanto al cuello, se presenta elevado, con una botonadura central visible y puños anchos en contraste que refuerzan su carácter sofisticado, mientras que el corte es recto y ligeramente relajado.

FOTO CARLOTA MELENDI

Gracias a su silueta semientallada y al efecto visual de las rayas verticales, esta camisa estiliza la figura y genera una sensación de mayor longitud en el torso. Además de convertirse también en un básico atemporal que muchas deberían de tener como fondo de armario.

MENOS ES MÁS: LA CAMISA QUE ENCARNA LA ELEGANCIA CONTEMPORÁNEA

El canesú blanco aporta estructura en la parte superior del cuerpo, enmarcando el rostro y los hombros, mientras que el bajo recto facilita lucirla tanto por dentro como por fuera del pantalón. En cuanto a su corte, combina perfectamente con un denim, pantalones tipo sastre o faldas de líneas limpias, ya que aporta un toque elegante sin perder naturalidad.

Esta prenda, que suma personalidad a los looks cotidianos manteniendo una imagen fresca, y actual, es de Frankka, una marca que apuesta por prendas atemporales confeccionadas en talleres españoles, con tejidos naturales seleccionados por su calidad y colecciones cápsula de producción limitada.

Propuestas que ponen el foco en la durabilidad, la exclusividad y el valor de vestir menos, pero mejor, y a las que se están uniendo rostros conocidos que le están dando visibilidad como Carlota Melendi, imagen de una de sus campañas, o actrices de la talla de Silvia Marsó luciendo sus prendas en fechas señaladas.