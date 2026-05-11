MADRID, 11 May. (CHANCE) -

Hay trajes que piden pocos complementos y otros que necesitan de ellos. El que Manu Moreno -jugador de la selección española de rugby- lució este fin de semana en la Premiere Global de 'Berlín y la Dama del Armiño' de Netflix. El deportista, que se ha convertido en uno de los rostros juveniles más aclamados en redes sociales por sus vídeos virales entrenando, supo elevar su traje más sencillo con tan solo un complemento: la corbata.

Lejos de apostar por una imagen rompedora como la que vimos en los Premios GQ, Manu quiso lucir algo más sobrio: un traje en color crema estructurado -un clásico del armario masculino- que presentaba un patrón limpio: americana entallada combinada con pantalón de pinza, que su característica principal, es el cierre con lengüeta extendida, lo que le aporta un toque de estilo a la cintura.

CORBATA COLORIDA Y PAÑUELO DE BOLSILLO CON ESTAMPADO PAISLEY: EL SECRETO DEL LOOK DE MANU MORENO EN SEVILLA

Pero no es en el traje donde encontramos el detalle más especial, es en la corbata. Siendo consciente de la sencillez de las dos piezas, el jugador de rugby quiso darle color a su look con una corbata ancha con estampado animalista. Y no todo quedó ahí, también llevó un pañuelo de bolsillo con diseño paisley.

Dos complementos que elevaban el traje a otro nivel. El color beige se transforma gracias a la tonalidad de la corbata, que contrasta con la camisa blanca, y al pañuelo, que actúa como guiño al conjunto gracias a sus colores azules que rompen con la línea cromática.

LOS COMPLEMENTOS SON LA CLAVE PARA ELEVAR UN TRAJE SOBRIO

Otro de los detalles a destacar -que no siempre se tiene en cuenta y que, normalmente, es siempre un acierto- es que el modelo combinó su cinturón con el cazado. Un estilismo favorecedor, muy primaveral, con el que ha demostrado que lo sencillo se transforma en algo sofisticado y refinado con el simple gesto de meterle unos complementos o accesorios que consigan elevarlo como estos.