Emma Stone impacta con un vestido de inspiración nupcial en los Premios Oscar 2026

Emma Stone era, sin duda, una de las actrices más esperadas de los Premios Oscar 2026. Nominada como 'Mejor Actriz' por su trabajo en 'Bugonia' en la 98ª edición de los galardones, la intérprete no iba a pasar desapercibida en la 'red carpet'.
La actriz de 37 años siempre se convierte en inspiración estilística, ya que sabe plasmar a la perfección su carácter en cada uno de sus 'looks', tanto de alfombra roja como de calle. Y, como no podía ser de otra manera, para estos galardones la actriz se ha decantado por un diseño que, sin duda, conquistará a las futuras novias de este 2026 y el próximo 2027.
Emma Stone se viste 'de novia' en los Oscars 2026
Emma Stone ha posado en la 'red carpet' de los Oscars 2026 con un vestido que, aunque aparentemente es sencillo, realmente es de lo más atrevido. Hablamos de un diseño firmado por Louis Vuitton de corte largo, con caída fluida y recta, escote redondo que enmarca el pecho, mangas cortas estructuradas y un tejido plateado que, sin duda, marca la diferencia.
Asimismo, cabe destacar la parte trasera del diseño: con un escote en la espalda con el que Emma Stone ha presumido de figura. Se trata de un diseño brillante que, sin duda, se convierte en una opción atrevida para aquellas novias que busquen algo distinto y elegante al mismo tiempo.
Para completar el 'look', Emma Stone optó por un maquillaje de efecto 'glow' y una piel muy jugosa, rematado con un labial en tono rosa muy natural, así como con un peinado con raya a un lado y onda sutil.
Sin duda, a pesar de que Emma Stone no se ha llevado la 'estatuilla' como 'Mejor Actriz', sí podemos asegurar que su estilismo ha sido uno de los más impecables de la cita cinematográfica y, por supuesto, podemos referirnos a ella como ya un icono de estilo en las alfombras rojas más destacadas.