Heidi Klum apuesta a sus 52 años por el escote que más favorece y estiliza

MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

Que el escote tipo 'halter' lleva con nosotros mucho tiempo es una realidad, pero que ahora lo estamos viendo más que nunca, es otra. Y si no que se lo digan a Heidi Klum, que ha asistido al estreno de 'El Diablo viste de Prada' en Nueva York con un vestido impecable jugando con los volúmenes y el tejido.

La modelo y presentadora ha vuelto a demostrar que no se le pone nada por delante a sus 52 y, tras enfrentarse a las críticas estos meses por su cambio físico, ahora ha defendido que este escote no tiene edad. Sí, como lees. Se ha dicho hasta la saciedad que el 'halter' es de lo más juvenil, situándolo en un rango de edad que, a la vista está, no tiene fundamento alguno... pero vamos con el estilismo de Klum.

No solo se trata de su apuesta, también de su actitud. Rompedora, segura de sí misma y con una presencia impecable, Heidi eligía para esta gran noche un diseño que refleja elegancia etérea ¿La pieza central? Un vestido de silueta fluida y arquitectónica, confeccionado en un tejido vaporoso con sutiles relieves que evocan ondas orgánicas.

EL TONO VERDE SALVIA DEL VESTIDO DE HEIDI KLUM QUE HA ENAMORADO ESTA PRIMAVERA

El diseño, en tono verde salvia, es sofisticado y sereno, potenciando la luminosidad de la piel de la presentadora y aportando una sensación de calma refinada, alejándose de los clichés más estridentes del glamour tradicional en este tipo de alfombras rojas.

Este tipo de escote enmarca los hombros con precisión escultórica, dejando los brazos tonificados de Heidi al descubierto y aportando equilibrio al volumen de la falda. La caída del vestido, casi como una capa envolvente, genera movimiento constante, transformando cada paso en un desfile armónico. No hay rigidez: todo fluye, todo respira.

HEIDI KLUM PRESUME DE UN 'BEAUTY LOOK' QUE ACOMPAÑA AL CONJUNTO SIN ROBARLE PROTAGONISMO

En cuanto a su 'beauty look' solo podemos decir que acompaña al estilismo sin competir. La melena, peinada en suaves ondas con raya ligeramente desplazada, aporta un aire relajado pero pulido al conjunto ¿El maquillaje? Se mantiene en una paleta neutra y luminosa, destacando su mirada tan característica y dejando que el conjunto respire sofisticación sin esfuerzo. En definitiva, la modelo presume de una estética madura, segura y absolutamente contemporánea con la que vuelve a acaparar el foco mediático.