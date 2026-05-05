MADRID, 5 May. (CHANCE) -
Arte y moda. Moda y arte. Bajo el lema 'costume art', multitud de estrellas internacionales han desfilado en el Museo Metropolitano de Nueva York con estilismos que ya han hecho historia. Auténticas obras de arte que han cobrado vida como segunda piel de rostros conocidos de la talla de Heidi Klum, Beyoncé, Georgina Rodríguez o Alex Consani en la Met Gala 2026.
BEYONCÉ
Diez años después de su última aparición en la gala Met, la artista ha conquistado a todos con una pieza de Olivier Rousteig que reinterpretaba un esqueleto humano brillante que ha lucido junto a una maxicapa de plumas degradada.
LENA MAHFOUF
La periodista se ha dejado ver con un vestido azul pastel escultórico de Burc Akyol que presentaba una falda de gasa sujeta por un hilo fino y unas manos plateadas que cubrían su pecho.
GEORGINA RODRÍGUEZ
La influencer ha decidido mostrar su lado más místico con un diseño de seda en color azul celeste con corset de escote corazón bajo un velo de tul bordado con un rosario de la Virgen de Fátima en la mano de Ludovic Saint Sernin.
JORDAN ROTH
El productor de teatro ha causado impacto mostrando su lado más artístico con un vestido aterciopelado de cuello alto, manga larga y falda fluida con una silueta rodeando su silueta.
KENDALL JENNER
Inspirado en una diosa, Kendall deslumbraba con un vestido de Zac Posen fluido, efecto mojado gracias al tejido fluido con top rígido en color carne.
BEN PLATT
El actor estadounidense ha sorprendido con un traje firmado por Tanner Fletcher bordado en tonos pastel azul y verde con una ilustración de época invitaba a soñar.
DONATELLA VERSACE
Deslumbrante, Donatella apostaba por un vestido compuesto por un cuerpo escultural en color caramelo en el que destacaba el tejido de gasa de la falda.
JANELLE MONAE
La artista ha sido una de las más aclamadas por un estilismo que evocaba una enredadera vegetal con cableado que recorría toda su silueta.
KIM KARDASHIAN
No esperábamos menos de la empresaria: un diseño futurista que se ha convertido en una auténtica obra de arte firmada por Allen Jones and Whitaker Malem.
HEIDI KLUM
La reina de todas las miradas y una de las más aplaudidas por su impresionante transformación física. La actriz se ha convertido en una estatua de mármol de pies a cabeza.
ALEX COSANI
La modelo estadounidense se dejaba ver con una gran capa a modo de vestido en color blanco que se quitaba para deslumbrar con un vestido de Valetino palabra de honor con cuerpo en nude y falda larga emplumada en color negro.
KYLIE JENNER
La empresaria ha apostado por un diseño que esculpía su cuerpo formado por un corset en color carne y una falda con pedrería de Schiaparelli a medio poner.