De Heidi Klum a Rose Byrne: todos los looks de la 'red carpet' de los Premios Oscar 2026
MADRID, 16 Mar. (CHANCE) -
La 98ª edición de los Premios Oscar ha dejado imágenes para la historia pero, sobre todo, una alfombra roja difícil de olvidar. Looks de infarto, vestidos fluidos, flores bordadas, la imposición del negro o atrevimientos masculinos que no han pasado desapercibidos y que recalcan que la moda está para divertirse y jugar con ella. Nuestros celebrities lo saben y esta madrugada han convertido esta afirmación en incuestionable... ¡Vamos con los looks más impresionantes de la gran noche de Hollywood!
DEMI MOORE
Sí, parece que las plumas están más de moda que nunca y ella las ha defendido como nadie con un vestido firmado por Gucci, con cuerpo de escapas, en color verde y negro en el que predominaban las plumas en escote y falda.
JACOB ELORDI
El actor nos ha vuelto a hacer suspirar con un impresionante esmoquin que destaca por una americana tipo abrigo, con maxi solapas en satén, chaleco cruzado y pajarita.
ALICIA SILVERSTONE
Apostando por el blanco y negro, la actriz se ha dejado ver con un vestido con escote en pico, falda con fruncido frontal y guantes opera.
ZOE SALDAÑA
Un estilismo sobrio y elegante donde los haya con una pieza en negro que destaca por un cuerpo tipo corset confeccionado en encaje, con tirantes finos y falda fluida con caída.
ANNE HATHAWAY
Derrochando naturalidad y, sobre todo, defendiendo su presencia en la red carptet, la actriz de 'El diablo viste de Prada' sorprendía con un estilismo de Valentino: vestido ceñido y cola, con escote palabra de honor y flores bordadas. Como accesorio principal, Anne ha apostado por unos guantes opera en negro.
NICOLE KIDMAN
Otro estilismo donde las plumas cobran protagonismo. La actriz ha apostado por un 'dos piezas' formado por top peplum y falda con bordados florales y plumas en ambas piezas.
PEDRO PASCAL
Sencillamente deslumbrante. Pascal ha aprovechado esta gran noche para demostrar que el estilo no está ligado al 'dress code' con un conjunto formado por camisa y pantalón, que destaca por su broche floral y fajín en la cintura.
ETHAN HAWKE AND RYAN HAWKE
Derrochando complicidad, la pareja no ha dudado en posar juntos ante las cámaras. Él ha apostado por un esmoquin en negro con camisa gris, y ella por un vestido color rojo con escotazo en 'V' de mangas abullonadas.
HEIDI KLUM
Luciendo un impresionante 'vestido joya' de corte recto, la modelo sorprendía con una pieza de escote palabra de honor con pedrería y perlas que le hacían brillar más que nunca. El look lo completa una gargantilla de perlas.
TEYANA TAYLOR
Arrebatadora. Tal y como nos tiene acostumbrados, la actriz se ha enfundado en un vestido bicolor de Chanel con cuerpo ceñido y falda larga en la que predominan retales de tela creando un efecto pelo.
JAVIER BARDEM
El español no podía faltar. Haciendo gala de su elegancia, Bardem ha apostado por un esmoquin gris oscuro con camisa y pajarita en negro.
ROSE BYRNE
Las flores han estado muy presentes en esta alfombra roja. En el vestido de Byrne también, lo que le aportaba un toque sofisticado a su vestido de Dior palabra de honor, ceñido en la parte superior y falda acampanada.
FELICITY JONES
La actriz ha lucido un impresionante vestido amarillo pastel sin mangas con pedrería y tul a partir de la falda.
GWYNETH PALTROW
De lo más sencillo, la cantante y actriz estadounidense se ha decantado por un vestido de Armani Prive de corte recto y palabra de honor en color rosa suave.
EMMA STONE
Se trata de una de las apuestas más elegantes de la noche: un vestido perla que destaca por su escote redondo, mangas pequeñas, espalda descubierta y falda con una sutil caída, firmado por Louis Vuitton.
KATE HUDSON Y GOLDIE HAWN
Hija y madre, con dos estilismos de lo más sofisticados. Por un lado, Kate ha lucido vestido joya de Armani Privé en color verde menta que destaca por el escote corazón y falda recta, y por otro, Goldie un vestido en negro con escote tipo halter semitransparente con destalles plateados.