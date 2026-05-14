MADRID, 14 May. (CHANCE) -

Más auténtica que nunca, Jennifer Lopez ha vuelto a demostrar que no existe nadie mejor que ella para presumir de figura con prendas redefinidas bajo una mirada contemporánea. La actriz lo ha hecho en la Ciudad de a Nueva York durante la promoción de su película "Office Romance" junto a Brett Goldstein.

¿Su apuesta estilística? Un look de sastrería relajada que ha lucido con una actitud poderosa. Y sí, cuando decimos que redefine los códigos de moda nos referimos a que el traje que ha elegido no es uno estructurado, sino todo lo contrario. De corte oversize en tono arena, estaba compuesto por blazer amplia de hombros marcados y pantalón de caída fluida, creando una silueta elegante pero despreocupada.

Además, el color elegido, un beige suave, aportaba una sofisticación silenciosa, mientras que el corte holgado transmitía ese aire 'effortless' que domina en el día de hoy el lujo contemporáneo.

EL LOOK DE JENNIFER LOPEZ QUE REINTERPRETA LA SASTRERÍA FEMENINA

¿La clave de su estilismo? La encontramos en el contraste del traje con el sujetador negro minimalista debajo de la americana que rompía con la formalidad del traje y añadía una dosis exacta de sensualidad. El efecto que creaba era moderno y urbano, como si el 'tailoring' clásico hubiera sido reinterpretado para una mujer como ella: segura de sí misma que mezcla códigos masculinos y femeninos sin esfuerzo.

En cuanto a los accesorios, podemos decir que elevaban el conjunto con una narrativa glam dosmilera. Las gafas de sol maxi, que aportaban misterio, mientras que las cadenas doradas superpuestas iluminaban el escote y añadían textura visual. El bolso con estampado animal print introducía un toque juguetón y atrevido que evitaba que el look se vea demasiado sobrio. Un estilismo que completaba con plataformas nude que alargaban la figura y reforzaban la estética del conjunto.

JENNIFER LOPEZ APUESTA POR CABELLO LISO Y PULIDO PARA SU LOOK MÁS CONTEMPORÁNEO

El 'beauty look' también estaba pensado para acompañar el aura relaxed del conjunto: cabello liso, pulido y con raya al centro, que se fundía perfectamente con la vibra de la artista.

En conjunto, el resultado recuerda a sus apariciones callejeras más icónicas: lujo relajado, sensualidad controlada y una elegancia que parece completamente natural... así es Jennifer Lopez, una diva que sigue apostando por jugar con la moda sin miedo a arriesgar.