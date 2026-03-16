Jessie Buckley rinde homenaje a Lady Di para convertirse en la 'Mejor Actriz' de los Oscars 2026

El mundo del cine ha vivido una de sus noches más especiales durante esta madrugada. Los Premios Oscar 2026 han celebrado su 98ª edición en el Dolby Theatre de Hollywood. Y, por supuesto, en la alfombra roja del evento han posado conocidas celebridades, pero también nuevos talentos que no dejaremos de ver en la gran pantalla. Entre ellos, Jessie Buckley, quien estaba nominada a 'Mejor Actriz' por su papel en 'Hamnet' y que finalmente ha conseguido llevarse este galardón, se ha convertido también en una de las mejores vestidas de la 'red carpet': con un estilismo impecable inspirado en Lady Di.

La intérprete, de origen irlandés, no ha debutado en las nominaciones de los Oscars, pues ya en el año 2022 la Academia de Cine valoró su candidatura dentro de 'Mejor Actriz de Reparto' por su actuación en 'The Lost Daughter'. No obstante, no ha sido hasta este 2026 cuando Buckley se ha llevado la 'estatuilla dorada'.

Jessie Buckley demuestra el poder de la combinación del rosa y rojo

La actriz de 36 años ha dado toda una lección de estilo en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 apostando por la combinación de colores que durante las décadas de los 2000 y 2010 era impensable pero que este 2026 se considera una de las más estilosas: la del color rojo y el rosa.

Jessie Buckley se decantó por un diseño creado por Chanel, compuesto por un cuerpo y falda en color rosa bebé con cola, así como por una parte superior con frunces en color rojo y palabra de honor muy elegante.

A modo de accesorios, Buckley, ha optado por la sencillez de un collar de oro blanco, anillo y pendientes de botón a juego, también de la 'maison' francesa. Mientras que, a modo de 'beauty look', destaca sin duda su corte de pelo pixie, peinado a la perfección con una raya lateral, así como un maquillaje en el que destaca el labial rojo a juego con el estilismo.

La combinación de los colores rosa y rojo era una de las más repetidas por la princesa Diana, con la que siempre acertaba y conseguía crear estilismos de diez, cargados de energía y fuerza. Y, sin suda, parece que Buckley no solo podría haber rendido homenaje a Lady Di, como una de las figuras femeninas más importantes de la historia, sino como todo un icono de moda que hoy, ha recreado en la alfombra roja de los premios más importantes del cine.