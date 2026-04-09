MADRID, 9 Abr. (CHANCE) -

Kira Miró acudió este miércoles a 'El Hormiguero' porque está de plena promoción de su nueva película, 'Solos'. No fue sola, lo hizo acompañada por su pareja, Salva Reina, quien también participa en el film. Nuevamente, su presencia ante las cámaras estuvo protagonizada por un derroche de complicidad con el que volvieron a dejar claro que están hechos el uno para el otro.

Para su cita con Pablo Motos, la actriz quiso apostar por un look sobrio, monocromático y con un toque rompedor que no pasó desapercibido entre los espectadores. Ya hemos visto estos meses que la blazer-vestido funciona, pero nos faltaba verlo con un calzado extremo como el que lució Miró en el plató de Antena Tres.

Kira Miró se rinde ante la versatilidad del blazer-vestido

Su estilismo proyectaba una estética poderosa y contemporánea, donde vemos cómo la sastrería clásica se reinventa una vez más con una actitud audaz. La blazer-vestido en color negro, de líneas limpias y corte estructurado, abrazaba la silueta con precisión, marcando hombros y cintura con el objetivo de crear una figura definida y elegante.

Además, Kira apostó por la ausencia de adornos innecesarios, lo que reforzaba su carácter minimalista, dejando que la construcción de la prenda hablase por sí sola... ¿lo más llamativo de su look? Las botas al más puro estilo 'catwoman'. Sí, como lees. Vuelven y la actriz lo ha demostrado.

Las botas altas y ceñidas estilizan las piernas y alargan la silueta

Altas, ceñidas y con un ligero acabado satinado, elevaban el conjunto hacia un territorio más sensual y dominante. Un diseño que estiliza las piernas y aporta un contraste sofisticado entre la rigidez de la blazer y la fluidez visual del conjunto. Un total look en negro que no solo alarga la figura, sino que también transmite una confianza silenciosa.

Kira volvió a demostrar ante su público que es una mujer poderosa, autoritaria, con una simpatía que traspasa la pantalla gracias a este estilismo que encarnaba una feminidad moderna: fuerte, pulida y absolutamente segura de sí misma. Un look que no buscaba aprobación, sino que imponía presencia con naturalidad.